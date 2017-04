Premier League - Pep Guardiola: Díky prohrám jsem lepším manažerem. A Alexis Sánchez? Kluby budou sondovat situaci

© skysports.com, fotbalportal.cz - Guardiola a Sánchez. Sejdou se opět v jednom klubu?

Dnes 08:18 - Dnes čeká Manchester City semifinálový duel FA Cupu proti Arsenalu. Pep Guardiola před tím krátce mluvil o Alexisi Sánchezovi, kterého vedl už v Barceloně. Nepřímo naznačil, že i Citizens by mohli v létě zjišťovat situaci okolo této chilské hvězdy, které zbývá u Gunners smlouva pouze na rok. Španělský kouč pak mluvil i o Messim a svém progresu.

Osmadvacetiletý Alexis Sánchez je v této sezóně nejlepším hráčem Arsenalu. Takřka po celou sezónu se řeší to, zda s Kanonýry podepíše novou smlouvu, protože ta stávající mu vyprší v příštím roce, nebo zamíří jinam. Třeba už v létě.

Jedním z potenciálních zájemců by měl být i Manchester City. Pep Guardiola, jeho lodivod, Alexise Sáncheze velmi dobře zná, protože jej vedl v Barceloně.

„Dejme tomu, že by měl Kevin De Bruyne smlouvu už jen na jeden rok. Viděli byste, kolik týmů má o něj zájem. Obvykle mají velcí hráči smlouvu ještě na dva-tři roky.“

„Všechny kluby budou přes léto chtít vylepšit své kádry. Jak to uděláte? Koupíte lepší hráče. Samozřejmě, že lidé budou sledovat všechny hráče po celém světě. Alexis je jedním z nich. Kluby se budou zajímat o jeho situaci.“

Alexis Sánchez během tří let v Barceloně vyhrál jeden ligový titul a jednou Copa del Rey. I tak se ovšem nedá říct, že by u Blaugranas prorazil. Nicméně Pep Guardiola poukázal na to, že v porovnání s Messim vypadá v Barceloně každý hráč horší.

„Messi tohle vytváří. Všichni hráči, kteří do Barcelony přijdou a začnou s ním trénovat, si okamžitě uvědomí, že s ním nemohou soutěžit. Vždy budou pod Messim.“

„Dokonce i velcí hráči, kteří vědí, že jsou špičkoví, tak tam přijdou a pochopí to. Messi je jedinečný. Ale Alexis je jen o stupínek níže. Je to fantastický hráč. Jsem velmi šťastný za to, jak se mu v této sezóně daří. Dává góly, zaznamenává asistence...“

„Pro Arsenal je to rozdílový hráč.“

Dnešní utkání FA Cupu proti Arsenalu představuje pro Pepa Guardiolu jedinou šanci, jak svou první sezónu v Premier League zakončit ziskem nějaké trofeje. Samozřejmě v případě dnešního úspěchu musí pak porazit ve finále Chelsea. Nikdy předtím se španělskému kouči nestalo, že by končil sezónu bez trofeje. Dle jeho slov jej i neúspěch posouvá dál.

„Jsem lepší manažer, ne proto, že jsem v Premier League nebo v anglickém fotbale, ale proto, že jsem prohrál více zápasů než v mé nedávné minulosti. Když prohrajete vícekrát, více se poučíte.“

„Během sezóny jsme měli období, kdy jsme nevyhráli čtyřikrát pětkrát v řadě. Přišel jsem domů a řekl jsem si: Pepe, teď musíš zjistit, jak dobrý jsi manažer. Teď je ten okamžik, kdy musíš ukázat na sebe.“

„Vím, že pokud nebudeme vyhrávat trofeje, budu kritizovaný a sezóna nebude považována za úspěšnou. Očekávání byla před mým příchodem obrovská. Ale musím to přijmout a vyřešit to. Přišel jsem ukázat, jaký jsem, že to zvládnu. Myslel jsem si, že to udělám rychle, ale je prostě takový. Někdy to trvá déle.“

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz