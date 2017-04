© zimbio.com, fotbalportal.cz - Zlatan Ibrahimovič si možná delší dobu nezahraje

1 Líbilo se

Dnes 10:38 - Drtivá většina zdrojů se shoduje na tom, že pro Zlatana Ibrahimoviče letošní sezóna skončila. V utkání proti Anderlechtu, které se hrálo ve čtvrtek na Old Trafford, si poranil koleno a musel střídat. Jeho bolestivá grimasa nevěštila nic dobrého. Podle zdrojů ESPN FC je to dokonce tak zlé, že si švédský útočník bude muset od fotbalu odpočinout až na tři čtvrtě roku. Vrátit by se měl až v lednu 2018.

V pětatřiceti letech to pro Zlatana Ibrahimoviče není vůbec dobrá zpráva. Během odvetného čtvrtfinále Evropské ligy proti Anderlechtu si velmi nepříjemně prohnul koleno a musel okamžitě ze hřiště.

Už po utkání uvedl José Mourinho, že to se švédským bombarďákem nevypadá vůbec dobře a obává se dlouhodobější absence. Ovšem s hodnocením rozsahu zranění chtěl ještě počkat.

Postupně se začínají objevovat zprávy o tom, že pro Zlatana Ibrahimoviče téměř jistě letošní sezóna skončila. Ještě hůře to hodnotí stanice ESPN FC.

„Zlatan Ibrahimovič utrpěl vážné poškození vazu v pravém koleně. Je pravděpodobné, že se vrátí do hry nejdříve až v lednu 2018.“

To jistě není zpráva, kterou by chtěl José Mourinho slyšet. Je snad možné to, že to byl poslední zápas Zlatana Ibrahimoviče v dresu Manchesteru United? V létě mu končí smlouva.

Kam dál?

Více informací o Manchester United naleznete zde.

Michal Čermák / thesportbible.com, espnfc.com, fotbalportal.cz