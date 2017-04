© fourfourtwo.com, fotbalportal.cz - Mauricio Pochettino

Dnes 10:02 - V letošní sezóně to vypadá, že Tottenham ještě vylepší své umístění z loňského ročníku, když skončil na třetím místě. Spurs jsou aktuálně druzí, a dokonce nahánějí Chelsea v boji o titul. Ztrácejí na ni jen 4 body. Dnes se navíc s Chelsea utkají v semifinále FA Cupu ve Wembley. Mauricio Pochettino považuje další možné umístění v TOP4 za obrovský úspěch.

Bylo to poměrně překvapivé, když se v loňském ročníku Premier League na úkor Manchesteru United a Liverpoolu umístil v TOP4 Tottenham. Jeho letošní jízda je ještě famóznější. Zatím jsou Spurs na druhém místě. Na vedoucí Chelsea jim schází jen čtyři body, a mohou proto stále snít o titulu.

Umístění v TOP4 by je již takřka jistě nemělo minout. Musel by v závěru sezóny přijít totální kolaps Kohoutů. Vždyť aktuálně mají o 11 bodů více než pátý Manchester United, který má sice jeden zápas k dobru.

O víkendu je čeká semifinále FA Cupu proti Chelsea. Mauricio Pochettino věří, že je u Spurs úspěšným manažerem. Přestože by rád Tottenham dovedl k titulu nebo k trofeji v FA Cupu, považuje umístění v nejlepší čtyřce za velký úspěch.

„Tady v Tottenhamu je to obrovský úspěch. Ano, můžete vyhrávat tituly. Ale s jakými týmy? Je normální vyhrávat tituly s Barcelonou, Realem Madrid, Bayernem Mnichov, možná s Juventusem a s Portem v Portugalsku.“

„S velkým týmem jste vždy velmi blízko vítězství v lize. Podívejte se na Barcelonu s Pepem (Guradiolou), s Titem (Vilanovou), s Frankem Rijkaardem, s Luisem Enriquem...všechno jsou to rozdílní manažeři, ale vždy měli stejnou skupinu hráčů, která byla úspěšná.“

„Úspěch je pro mě skončit v TOP4 jako v minulé sezóně. To byl pro Tottenham obrovský úspěch a znamená zřejmě víc, než vyhrát jeden titul s Barcelonou.“

„Sním o získávání trofejí. Takto jsem to měl i v Espanyolu. Dvakrát jsme vyhráli Copa del Rey. S Espanyolem! Proto obdivuji Diega Simeoneho v Atléticu Madrid. Je to tak moc těžké vyhrát s Atléticem. Podle mě si zaslouží mnohem větší obdiv než jiní manažeři.“

„I u Spurs vždy budou manažeři a hráči, kteří chtějí zdvihat trofeje. Jsme velmi ambiciózní.“

„Ale pro mě je úspěch nejen zisk trofeje. To, jak se dostáváme do těchto pozic, je podle mě mnohem důležitější. Nezměnil jsem svou touhu po zisku trofeje od té doby, co jsem byl v Espanyolu.“

Michal Čermák