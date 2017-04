© zimbio.com, fotbalportal.cz - José Mourinho má starosti

0 Líbilo se

Dnes 09:37 - Blíží se závěr sezóny a s ním i rozuzlení, zda bude pro Manchester United tento ročník úspěšný, či nikoliv. Red Devils letos získali EFL Cup. Ještě bojují o TOP4 a také o vítězství v Evropské lize. Ovšem narůstající seznam zraněných hráčů přidává Josému Mourinhovi vrásky na čele. Portugalský manažer si je vědom, že je jeho mužstvo v „průšvihu“.

Manchester United sice nakonec zvládl čtvrteční odvetu čtvrtfinále Evropské ligy a porazil Anderlecht 2:1 po prodloužení. Jenomže během tohoto zápasu přišel o další dva hráče. S největší pravděpodobností sezóna skončila jak pro Marcose Roja, tak pro Zlatana Ibrahimoviče. Obě jsou to velmi citelné ztráty.

Mimo hru jsou také další stopeři Phil Jones a Chris Smalling. Do hry není připraven ani Juan Mata. José Mourinho si je vědom komplikací.

„Máme problémy. Jsme v průšvihu. Eric Bailly odehrál šest zápasů v řadě. Ztratili jsme Marcose Roja, nemáme k dispozici Jonese a Smallinga. Máme problémy. A přišli jsme i o Zlatana Ibrahimoviče.“

„Ale do ofenzívy máme možnosti. Teď se vrací Wayne Rooney. Možná se nám ještě vrátí Juan Mata. Uvidíme, jestli bude moci ještě do konce sezóny nastoupit. Uvidíme, co se stane.“

Wayne Rooney se po zranění kotníku vrací do hry. Proti Anderlechtu už byl na lavičce náhradníků. Portugalský lodivod United uvedl, že kapitán Red Devils může mít v posledních týdnech velký vliv.

„Má dobrou mentalitu. Je to bojovník. Je to silný muž, i když není v ideální kondici. Ale má zkušenosti a charakter.“

Special One také potvrdil, že se do základní sestavy v nedělním duelu proti Burnley vrátí Ander Herrera.

„Herrera je čerstvý. Ashley Young je také čerstvý. A kdo další? Už nikdo další takový není. Teď zkrátka potřebujeme úplně každého. Nemusím přemýšlet o tom, zda Axel Tuanzebe pojede na mistrovství světa dvacítek do Koreje, protože možná bude muset být tady. Potřebujeme všechny hráče.“

Kam dál?

Více informací o Manchester United naleznete zde.

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz