Premier League - Blog: Dele Alli, fotbalový chameleon

Dnes 11:15 - Šestadvacátého srpna 2014 porazil MK Dons ve druhém kole Anglického poháru Manchester United 4:0. Součástí vítězného týmu byl jistý teenager Dele Alli, kterého v lednovém přestupovém období téže sezony získal Tottenham. Za pět milionů liber. Po téměř dvou sezonách je Alli tahounem Spurs, za které v Premier League nastřílel šestadvacet branek a přidal k nim i čtrnáct asistencí.

Dele Alli, mladý ofenzivní záložník Tottenhamu Hotspur, udivuje nejen předváděnou hrou, ale i statistikami. Alli je často porovnáván s anglickými legendami - Beckhamem, Lampardem i Gerrardem. Jedno z těchto porovnání ukazuje, že Dele Alli se před dovršením jednadvacátých narozenin podílel na více gólech než tři předešlí hráči dohromady.

Statistiky jsou však jen čísla, neměli bychom přehlížet cestu, kterou Alli urazil a která zdaleka nekončí. Osmého dubna otevřel Alli skóre zápasu proti Watfordu. Trefil se díky technické střele, která se z levého okraje pokutového území zakroutila do protilehlého horního rohu brány. Právě tento ukázkový gól byl důkazem, jaké sebevědomí Alli získal během osmnáctiměsíčního raketového vzestupu.

Často se stává, že mladí a talentovaní hráči jsou vyzdvihováni díky jedné vlastnosti, byť ji ovládají velice dobře. Před lety byl Michael Owen oslavován díky své rychlosti a David Beckham díky citu pro přihrávky. Teenager Wayne Rooney byl ceněn pro vyspělou práci s míčem, díky které se dostával skrze soupeřovu obranu.

Dele Alli nevyčnívá jedinou schopností. Pokud nevezmeme v úvahu jeho oblibu v jeslích, které nasazuje soupeřům. Alli se nedá shrnout jedním slovem, jako je rychlost, přihrávky, nebo tah na branku. Přesto můžeme na hráči Tottenhamu pozorovat jisté znaky výše zmíněných hráčů. Lampardovy průniky do pokutového území, Gerrardův instinkt na střílení gólů a Beckhamův osobitý styl. Dele Alli má v sobě vlastnosti těchto legendárních fotbalistů a využívá je ve svém vlastním herním stylu.

Alliho fotbalovou všestrannost dokazuje různobarevná paleta gólů, které ve své prozatím krátké kariéře vstřelil. Jeho první gól za Tottenham a branku, kterou vstřelil Watfordu, nedělí jen měsíce, ale i obrovský herní progres. První trefy v loňské sezoně přišly po dorážkách z bezprostřední blízkosti. Proti Crystalu Palace, když si obhodil bránícího hráče soupeře, aby half-volejem k tyči rozvlnil síť, prokázal svižnou techniku i práci s míčem. Chelsea na White Hart Lane pokořil dvěma hlavičkami a dnes ukazuje, že umí přesně vypálit i zpoza vápna.

Neustálé inovování a střídání vlastního herního stylu a způsobu střílení gólů, to je to, co dělá z Alliho těžko bránitelného hráče. To je důvod Alliho letošních šestnácti gólů v Premier League, ke kterým přidal pět asistencí.

Znovu se tak vracíme na začátek, kdy jsme mohli škatulkovat a charakterizovat jednotlivé legendy anglického fotbalu. Dele Alliho nemůžeme podobně přiřadit k jedné kategorii hráčů, protože on sám by po chvíli přeskočil do jiné škatulky, aby motal hlavy soupeřovým obráncům něčím novým... Možná jen ty jesličky by zůstaly.

Ondřej Pražák / fourfourtwo.com