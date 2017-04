Premier League - Semifinále FA Cupu: Chelsea hraje s Tottenhamem. Arsenal čeká Manchester City

© metro.co.uk, fotbalportal.cz - Spurs vs. Blues

0 Líbilo se

Dnes 18:52 - O víkendu se odehrají obě semifinálové bitvy letošního ročníku FA Cupu. Los dohromady svedl Chelsea s Tottenhamem, kteří spolu bojují o titul i v Premier League, a Arsenal s Manchesterem City. Pro Citizens a Gunners je to poslední možnost, jak v této sezóně získat nějakou trofej. Kdo se probije do finále?

Chelsea - Tottenham

Sobota 22. dubna, 18.15, Wembley

V sobotu je nachystáno toto londýnské derby. Když se oba celky naposledy utkaly v lize, hrálo se na White Hart Lane, kde domácí Spurs zvítězili 2:0.

Chelsea může v této sezóně stále získat double, pokud se jí podaří urvat titul v Premier League i triumf v FA Cupu. V obou soutěžích je momentálně jejím největším sokem Tottenham. Blues naposledy prohráli na Old Trafford 2:0. Byla to jejich druhá prohra z posledních čtyř zápasů a hra Chelsea začíná lehce skřípat. Teď se musí tým Antonia Conteho plně zkoncentrovat na FA Cup. V letošním ročníku si Chelsea proklestila cestu do semifinále přes Peterborough, Brentford, Wolverhampton a Manchester United. Naposledy tuto trofej pozdvihli Blues nad hlavu v roce 2012. Celkem jich mají na kontě sedm. Italský manažer bude možná postrádat Cahilla a Courtoise.

Tottenham má úžasnou fazónu. Vyhrál osm zápasů v řadě, střílí hromady gólů. V lize stáhl náskok Chelsea na čtyři body a teď jí může zasadit ránu do vazu. Nejde jen o to, že by v případě výhry prošel do finále FA Cupu. Případné vítězství by totiž mohlo ještě nahlodat sebevědomí hráčů Chelsea a mohlo by jim zkomplikovat cestu za titulem v Premier League. V sázce je tedy hodně. Obě strany si to jistě polně uvědomují. Mauricio Pochettino bude dělat vše pro to, aby svěřence nachystal takovým způsobem jako před prvním vzájemným soubojem v této sezóně. Tottenham prošel do finále skrz Aston Villu, Wycombe, Fulham a Milwall. Naposledy tuto soutěž vyhrál v roce 1991. Celkově si připsal osm prvenství, takže má o jeden primát více než Chelsea.

Absence:

Chelsea: Cahill, Courtois (oba nejistý start)

Tottenham: Carter-Vickers, Lamela, Rose, Vorm, Winks (všichni zranění)

Pravděpodobné sestavy:

Chelsea: Begovič - Azpilicueta, Zouma, Luiz - Alonso, Kanté, Matič, Moses - Pedro, Costa, Hazard

Tottenham: Lloris - Walker, Alderweireld, Vertonghen, Davies - Dier, Dembele - Eriksen, Alli, Son - Kane

Tip FotbalPortal.cz: 1:2 po prodl.

Arsenal - Manchester City

Neděle 23. dubna, 16.00, Wembley

Manchester City hrál s Arsenalem naposledy 2. dubna, kdy uhrál remízu na Emirates Stadium 2:2.

Arsenal je v krizi a formu nemá nikterak oslnivou. Postupem času vypadl z TOP4 tabulky Premier League a v závěru sezóny to bude horko těžko dohánět. Pokud nechce končit opět bez trofeje, musí vyhrát FA Cup. Naposledy Arsenal v lize porazil Middlesbrough, ale nebyla to žádná procházka růžovým sadem. Mezi nejlepší čtyři celky letošního FA Cupu se dostal přes Preston, Southampton, Sutton a Lincoln. Nutno tedy říci, že mu až dosud los celkem přál. Kanonýři naposledy ovládli tuto soutěž před dvěma lety. Mají už 12 trofejí, což je společně s Manchesterem United nejvíce ze všech.

Manchester City má také v FA Cupu jedinou šanci, jak získat v této sezóně ještě nějakou trofej. V lize to vypadá maximálně na boj o třetí místo s Liverpoolem a Manchesterem United. Poslední dva zápasy Citizens vyhráli, když porazili Southampton a Hull. Pep Guardiola poznává veškeré složitosti anglického fotbalu a Premier League. Manchester City na své pouti do semifinále odklidil z cesty West Ham, Crystal Palace, Huddersfield a Middlesbrough. Tuto soutěž vyhrál naposledy v roce 2011. Byl to jeho pátý triumf. Hrát nebudou zranění Gündogan a Sagna. Do hry se zřejmě ještě nezapojí ani vracející se Gabriel Jesus.

Absence:

Arsenal: Cazorla, Ospina, Pérez, Adelaide, Federici (všichni zranění), Mustafi (nejistý start)

Manchester City: Gündogan, Sagna (oba zranění), Gabriel Jesus (nejistý start)

Pravděpodobné sestavy:

Arsenal: Čech - Bellerín, Gabriel, Koscielny, Gibbs - Ramsey, Xhaka - Walcott, Özil, Sánchez - Giroud

Manchester City: Bravo - Zabaleta, Stones, Kompany, Clichy - Touré, Fernandinho - De Bruyne, Silva, Sterling - Agüero

Tip FotbalPortal.cz: 1:0

Kam dál?

Více informací o Chelsea FC naleznete zde.

Více informací o Tottenham Hotspur naleznete zde.

Více informací o Arsenal FC naleznete zde.

Michal Čermák / facup.com, skysports.com, fourfourtwo.com, goal.com, youtube.com, fotbalportal.cz