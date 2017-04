Premier League - Manchester United hraje v Burnley. Připíše si Crystal Palace v zápase s Liverpoolem skalp dalšího velikána?

© metro.co.uk, fotbalportal.cz - Cherries vs. Red Devils

Dnes 15:46 - Čtyřiatřicáté kolo bude o tomto víkendu zredukováno na 6 zápasů, a to z důvodu semifinále FA Cupu. Z týmů bojujících o TOP4 se představí pouze Manchester United a Liverpool. Rudí ďáblové míří na hřiště Burnley. To Reds doma hostí Crystal Palace, který v minulých týdnech přemohl Chelsea i Arsenal. Jak se favoritům povede?

Burnley - Manchester United

Neděle 23. dubna, 15.15, Turf Moor

Jedním z nedělních duelů bude i souboj Cherries s Red Devils. Když se tato mužstva utkala v této sezóně poprvé, žádný gól divákům nenabídla. Dojde i tentokrát na bezbrankovou remízu?

Burnley je aktuálně na čtrnáctém místě ligové tabulky. Dosud posbíralo 36 bodů a je velmi blízko záchraně. Žádné akutní nebezpečí Dycheho týmu nehrozí. Může hrát v klidu a jen překvapit. Z posledních dvou venkovních zápasů přivezlo Burnley pouze bod za remízu v Middlesbrough. Na hřišti Evertonu prohrálo 3:1. Na domácí půdě je ovšem poměrně silné, vždyť v letošním roce tam vyhrál pouze Tottenham. Nejlepším střelcem je osmigólový Gray. Bude trápit i defenzivu Rudých ďáblů? Do hry nezasáhně zraněný Marney. Otazník visí nad starty Vokese, Longa, Gudmunssona a Arfielda.

Manchester United pokračuje v náročném programu. Ve čtvrtek mu hodně sil vzala odveta čtvrtfinále Evropské ligy, když přes Anderlecht prošel až po prodloužení. V lize stále jede na skvělé vlně bez prohry, ale i tak zůstává mimo TOP4. Naposledy ovšem porazil vedoucí Chelsea. To je jistě velmi povzbuzující výsledek. Na čtvrtý Manchester City, který má odehráno o zápas více, ztrácí 4 body. Potřeboval by se „docvaknout“. To se mu v případě výhry podaří. José Mourinho se bude muset obejít bez tří zraněných stoperů (Roja, Smallinga a Jonese). Hrát nebude ani Juan Mata a obrovskou ztrátou je absence Zlatana Ibrahimoviče. Rozsah jeho zranění ještě není zcela znám.

Absence:

Burnley: Marney (zranění), Vokes, Long, Gudmunsson, Arfield (všichni nejistý start)

Manchester United: Jones, Mata, Ibrahimovič, Rojo, Smalling (všichni zranění)

Pravděpodobné sestavy:

Burnley: Heaton - Lowton, Keane, Mee, Ward - Boyd, Henrick, Barton, Brady - Vokes, Gray

Manchester United: de Gea - Darmian, Blind, Bailly, Shaw - Carrick, Pogba - Martial, Mchitarjan, Lingard - Rashford

Tip FotbalPortal.cz: 0:2

Liverpool - Crystal Palace

Neděle 23. dubna, 17.30, Anfield

Na Anfield přijedou v neděli vpodvečer Orli z Crystal Palace. Na podzim u nich Liverpool zvítězil 2:4. Posledních pět vzájemných soubojů vyhrál vždy hostující tým. Bude tato „tradice“ pokračovat? A ještě jeden zajímavý fakt, který by mohl nalákat fanoušky: v posledních devíti vzájemných zápasech padly vždy minimálně tři góly. Budou to opět hody?

Liverpool srdnatě bojuje o udržení třetí příčky, na které se aktuálně nachází. Má 66 bodů, ale odehráno ze všech týmů TOP6 nejvíce. Proto nesmí zbytečně klopýtat. Reds disponují nejlepší ofenzivou soutěže. Nikdo nenastřílel více gólů. Hráči Liverpoolu našli přesný cíl už devětašedesátkrát. Kloppovi svěřenci jsou ve formě. Neprohráli už sedm kol v řadě, a navíc během toho posbírali jen dvě remízy. Do hry opět nezasáhnou zranění Ejaria, Henderson, Ings, Lallana a Mané. Německý kouč musí počítat i s možnou absencí Klavana a Lucase. Může tak mít starosti se složením obranné řady.

Crystal Palace ještě není zcela zachráněn, ale k zachování prvoligové příslušnosti i pro příští ročník je velmi blízko. Je na patnácté příčce se ziskem 35 bodů. Na osmnáctou Swansea má k dobru 7 bodů a také odehráno o jeden zápas méně než velšský celek. Během posledních čtyř kol Eagles porazili Chelsea na Stamford Bridge, prohráli v Southamptonu, zdolali doma 3:0 Arsenal a v posledním kole urvali bod za remízu 2:2 na půdě Leicesteru. Citelně bude scházet nejlepší střelec týmu - dvanáctigólový Benteke. Pro toho už sezóna skončila. Hrát nebudou ani Dann, Souaré a Wickham. Nastoupit nemůže ani Sakho, který je v londýnském klubu na hostování právě z Liverpoolu.

Absence:

Liverpool: Ejaria, Henderson, Ings, Lallana, Mané (všichni zranění), Klavan, Lucas (oba nejistý start)

Crystal Palace: Benteke, Dann, Souaré, Wickham (všichni zranění), Sakho (v Crystal Palace je na hostování z Liverpoolu)

Pravděpodobné sestavy:

Liverpool: Mignolet - Clyne, Matip, Lovren, Milner - Wijnaldum, Lucas, Can - Firmino, Origi, Coutinho

Crystal Palace: Hennessey - Ward, Kelly, van Aanholt, Schlupp - Milivojevič, Cabaye - Townsend, Puncheon. McArthur - Zaha

Tip FotbalPortal.cz: 1:3

Kompletní program 34. kola Premier League:

Sobota 22. dubna

16.00 Bournemouth - Middlesbrough

16.00 Hull - Watford

16.00 Swansea - Stoke

16.00 West Ham - Everton

Neděle 23. dubna

15.15 Burnley - Manchester United

17.30 Liverpool - Crystal Palace

Seznam zápasů, které vysílá Nová DIGI TV:

Michal Čermák