Premier League - Čína volá znovu. Odolá Diego Costa vábení Tianjinu Quanjian, nebo opustí Chelsea a bude nejlépe placeným fotbalistou světa?

© skysports.com, fotbalportal.cz - Odejde Costa do Číny?

0 Líbilo se

Dnes 14:19 - Není to zrovna vzor klubisty, který by zůstal v jednom celku více let. Diego Costa přiznal, že neví, zda náhodou nebude v příští sezóně působit jinde než na Stamford Bridge. Už v zimě měl nakročeno do Číny. Podle zdrojů SkySports se o něj bude Tianjin Quanjian pokoušet znovu. Čínský transferový trh se otevírá 19. června.

Uvázne další velká ryba v čínské síti? Už v lednu se několik čínských klubů snažilo ulovit Diega Costu z Chelsea. Nevyšlo jim to, ale Shu Yuhui, majitel Tianjinu Quanjian, přiznal, že námluvy s brazilským útočníkem ve španělských službách pokračují.

Čínský klub chce z Diega Costy udělat nejlépe placeného fotbalistu na světě. Údajně mu má nabízet týdenní plat ve výši 650 000 liber, a to po zdanění.

Nyní Diego Costa pobírá 150 000 týdně. Smlouva s Chelsea mu vyprší v roce 2019. Ale dodrží ji?

V této sezóně nastřílel Diego Costa v dresu Blues 17 ligových gólů. Ovšem v tomto roce pouze tři. Tianjin je po pěti kolech v tabulce čínské Super League na sedmém místě. Klub vede jako trenér Fabio Cannavaro. Na soupisce figurují jména jako Pato či Witsel.

Čínská Super League začíná v březnu a končí v listopadu. Přestupové okno se otevírá 19. června a uzavřeno bude 14. července.

Kam dál?

Více informací o Chelsea FC naleznete zde.

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz