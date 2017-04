Premier League - Konec sezóny pro Zlatana Ibrahimoviče a Marcose Roja? Nevypadá to dobře, zoufá si Mourinho

© skysports.com, fotbalportal.cz - Zraněný Zlatan

Dnes 14:04 - Manchester United po včerejším boji nakonec postoupil přes Anderlecht do semifinále Evropské ligy, ale zřejmě za něj zaplatil velkou daň. Pro zranění nedohráli Zlatan Ibrahimovič a Marcos Rojo. U obou to vypadá, že půjde o vážnější zranění a jejich absence se může protáhnout až do konce sezóny. Optimisticky to nevidí ani José Mourinho.

Marcos Rojo opustil hřiště na nosítkách už po dvaceti minutách. Nahradil jej Blind. Zlatan Ibrahimovič také nedohrál utkání pro zranění. V samotném závěru normální hrací doby se mu prohnulo koleno do nepřirozené polohy.

Manchester United nakonec po výhře 2:1 v prodloužení, kterou zařídil vítěznou trefou Marcus Rashford, postoupil do semifinále Evropské ligy, ale s velkou pravděpodobností mu už do konce sezóně oba zranění nepomohou.

Velkou naději nedává ani prohlášení Josého Mourinha.

„Chci počkat, ale moje pocity u obou hráčů nejsou dobré. Chci počkat a snažím se být optimistický, ale moc nejsem.“

Poté portugalský kouč dodal, že na vyhodnocení zranění si budeme muset pár dní počkat. Možná tak nastává čas pro Marcuse Rashforda, aby do konce sezóny převzal místo útočníka číslo jedna.

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz