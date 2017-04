Premier League - Shakespeare věří, že se Leicester do Ligy mistrů vrátí

© skysports.com - Craig Shakespeare

Dnes 08:37 - Fotbalisté Leicesteru jako nováček Ligy mistrů došli až do čtvrtfinále, kde v úterý vypadli s Atléticem Madrid, a trenér Craig Shakespeare věří, že se úřadujícímu anglickému šampionovi v budoucnu podaří dostat do hlavní fáze prestižní soutěže znovu. Španělského přemožitele "Lišek" tipuje na letošního vítěze Ligy mistrů.

"Na jedné straně cítím zklamání, na druhé hrdost. Věřím, že přínosem téhle cesty soutěží bude, že to hráči budou chtít zažít znovu, protože Liga mistrů je ta nejvyšší úroveň. K tomu, aby se to povedlo, musíme znovu najet na vítěznou vlnu v Premier League," řekl Shakespeare po úterní remíze 1:1, která v součtu s porážkou 0:1 v Madridu znamenala pro Leicester vyřazení.

"Lišky" vloni senzačně získaly anglický titul, a přestože se jim v této sezoně Premier League nedaří, což vedlo až k odvolání kouče Claudia Ranieriho, v Lize mistrů svými výsledky navázaly na loňský nečekaný ligový primát.

"Byli jsme posledním anglickým zástupcem v soutěži, Atlético jsme trápili do poslední chvíle. Když se nám podařilo vyrovnat, měli jsme několik dalších šancí, ale nakonec jsme na poslední překážce selhali," podotkl kouč dvanáctého celku anglické ligy.

Je přesvědčen, že loňský finalista Atlético může Ligu mistrů vyhrát. "Myslím, že v posledních dvou třech letech měli smůlu, že to ve finále nedotáhli. Jasně jsme viděli, jak obrovskou kvalitu mají. V semifinále jsou těžcí soupeři, ale nevidím jediný důvod, proč by Atlético nemohlo vyhrát," prohlásil třiapadesátiletý kouč, který nechtěl spekulovat o své další budoucnosti. "Lišky" zatím vede do konce sezony.

Leicester ocenil i trenér Atlética Madrid Diego Simeone. "Musím říct, že soupeř podal vynikající výkon. Bylo nám potěšením proti nim hrát. Ani na chvíli neměli svěšené hlavy a my jsme se museli celý večer bát, že udeří," prohlásil Simeone.

Atlético dovedl do semifinále potřetí za poslední čtyři roky. "Je to skvělé. Když se podívám zpět na první den, kdy jsem přišel na lavičku klubu, mým přáním bylo udělat z Atlética tým, který bude konkurovat každému soupeři, proti němuž nastoupí. Jsem spokojený, že to platí," prohlásil Simeone. "Ekonomicky se nemůžeme rovnat gigantům jako Barcelona, Bayern Mnichov a Real Madrid, ale sportovně určitě," dodal.

