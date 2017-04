Premier League - José Mourinho pobízí Martiala: Musí být jako Marcus Rashford

© skysports.com, fotbalportal.cz - Martial by měl napodobit Rashforda

Dnes 19:41 - Hlavní útočnou silou Manchesteru United je v této sezóně Zlatan Ibrahimovič. S ostatními ofenzivními hráči není José Mourinho příliš spokojen. Zamlouvá se mu práce Marcuse Rashforda, ale nyní kritizuje Anthonyho Martiala. Podle něj by měl francouzský útočník následovat právě Rashforda, aby mohl častěji nastupovat.

Anthony Martial je po Luku Shawovi dalším hráčem Manchesteru United, kterého José Mourinho otevřeně kritizuje. V první sezóně v Premier League nastřílel Anthony Martial pod Louisem van Gaalem 11 ligových gólů za 31 zápasů.

Jenomže v probíhajícím ročníku nastoupil v základní sestavě pouze dvanáctkrát. Podařilo se mu skórovat jen třikrát. Podobně je na tom i Marcus Rashford, který je o dva roky mladší než Martial. Ale ten se proti Chelsea postavil do základní sestavy a vstřelil jeden gól.

José Mourinho vysvětlil, proč Rashforda upřednostňuje před Martialem.

„Musím jít směrem mých hráčů, ale také musím jít svým směrem.“

„Od září Marcus Rashford v Premier League neskóroval, ale vždy byl hráčem, kterého jsem si vybral a postavil ho do hry. Byl to vždy hráč, kterého jsem podporoval, protože vždy šel mým směrem a přinášel mi to, co chci. O tom to je.“

„Jestli si myslím, že je Anthony hráč s velkým potenciálem? Ano. Jestli si myslím, že může být pode mnou úspěšný? Ano, myslím.“

„Ale musí mi přinášet věci, které mám rád. Musí dělat to, co se mi líbí. Jsem tady s hráči už deset měsíců. Znám je lépe. Oni by mě měli také už znát mnohem lépe.“

