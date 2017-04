Premier League - Jedenáctka velkých hráčů, kteří nikdy nebyli vybráni do Týmu roku Premier League

© Metro - Sergio Agüero

Dnes 12:25 - Stříleli góly, sbírali asistence, drželi čistá konta a pomáhali k zisku velkých trofejí... Říká se, že svět si pamatuje pouze vítěze. Ničemu však neuškodí, když si připomeneme i ty, kteří skončili ve zdánlivém poli poražených. Obzvlášť když jde o tak velké hráče. Magazín FourFourTwo přinesl jedenáctku hráčů, nedoceněných fotbalových osobností, které nikdy nebyly nominovány do Týmu roku Premier League.

Pepe Reina

Španělský gólman nebyl v Týmu roku Premier League, a to i přes to že byl tři roky po sobě držitelem Zlaté rukavice Premier League. Mezi sezonami 2005/06 a 2007/08 udržel celkem 57 čistých kont, i tak se na jeho úkor do sestavy roku dostal brankář Newcastlu Shay Given, manchesterský Edwin van der Sar a nakonec i David James z Portsmouthu.

Michael Essien

Ghanský záložník byl důležitou součástí Mourinhovy Chelsea. Ve svých nejlepších sezonách byl dokonce několikrát nominován na Zlatý míč, v sezoně 2006/07 zvítězil v anketě o nejlepšího hráče Chelsea, do Týmu roku Premier League ale nikdy nenakoukl.

Steve Bruce

Úspěchy Manchesteru United byly v raných devadesátých letech postavené na konzistentní defenzivní hře. Obrana tehdejšího Manchesteru stála na souhře Steva Bruce a Garyho Pallistera. Zatímco druhý jmenovaný si připsal dvaadvacet startů za národní tým Anglie, Bruce reprezentační pozvánku nikdy nedostal. Stejně tak byl Pallister pětkrát nominován do Týmu roku Premier League, zatímco Steve Bruce se této odměny nikdy nedočkal.

Ledley King

Kvůli neustálým zdravotním patáliím s koleny bylo snadné tohoto obránce přehlédnout. Přesto je nezpochybnitelné, že když byl zdravý, patřil King k nejlepším obráncům celé Premier League. Anglického obránce si necenili pouze fanoušci Tottenhamu. Thierry Henry o Kingovi v roce 2006 řekl: „King vás připraví o balón, aniž byste si toho vůbec všimli a aniž by se sám dopustil faulu.“ Pouhých deset žlutých a žádná červená karta ve 350 zápasech hovoří za vše.

Nigel Winterburn

Mnozí by mohli říci, že v devadesátých letech nebylo mezi krajními beky Arsenalu, Lee Dixonem a Nigelem Winterburnem, mnoho odlišností. Možná jen Dixonovy útočné choutky a neobvyklá schopnost střílet vlastní góly. Winterburn byl stabilní a odehrál za Arsenal 584 zápasů. Paralelu můžeme vidět v Tony Adamsovi, který byl do Týmu roku nominován čtyřikrát, a Martinu Keownovi, který nebyl nominován ani jednou. Zrovna tak Winterburnova práce nebyla oceněna tak jako Dixonova.

Xabi Alonso

Během pěti sezon, které strávil na Anfield Road, se španělský záložník ani jednou nedostal do Týmu roku. Své schopnosti Alonso plně rozvinul v Realu Madrid, už v dresu Liverpoolu ale dokazoval své fotbalové umění. Jeho klidný a sebevědomý styl hry, držení míč a přihrávky neušly v Anglii pozornosti. Pouze v případě nominací do Týmu roku Premier League se stával se pro oči hlasujících neviditelný. Na rozdíl od spoluhráče Stevena Gerrada, který si toto ocenění mohl vychutnat.

Claude Makelele

Francouzský záložník přestoupil do Chelsea z Realu Madrid, odkud ho přivedl Claudio Ranieri. Postupně se stal důležitou součástí týmu, a i díky němu vybojoval José Mourinho s Chelsea mistrovské tituly. Jeho vlastnosti, mezi které patřila houževnatost, síla v osobních soubojích a přesnost skluzů, která dávala ofenzivním spoluhráčům volnost, však v případě ankety rozhodující o Týmu roku ušly pozornosti.

Gianfranco Zola

Italský fotbalista oplýval v Chelsea dobrou technikou, která doplňovala jeho ofenzivní styl hry. Zola byl navíc i mimo hřiště sympatický a pohodový člověk. Ani jeho vítězná mentalita, díky které Chelsea ukončila pětadvacetileté čekání na trofej, mu však místo v Týmu roku nezaručila.

Podobně na tom byla i řada dalších tehdejších hráčů Chelsea. Místo v Týmu roku Premier League se nenašlo pro Roberta Di Matea, Guse Poyeta nebo Marcela Desaillyho.

Robbie Fowler

Dele Alli by se tento rok mohl stát čtvrtým fotbalistou, který získá cenu pro nejlepšího mladého hráče Premier League dvakrát po sobě. Před ním toto ocenění získal několikrát v řadě Wayne Rooney a Ryan Giggs.

Mezi těmito hráči byl i Robbie Fowler, nejlepší mladý hráč sezony 1994/95 a 1995/96. Fowler v Premier League nastřílel celkem 163 gólů a hned 64 z nich zaznamenal ještě před dovršením jednadvaceti let. Ani to však anglického útočníka nevyneslo mezi jedenáctku nejlepších hráčů sezony.

Jimmy Floyd Hasselbaink

Ve 205 zápasech se Hasselbaink trefil 103krát. Svými góly pomáhal jak Chelsea, tak Leedsu. Middlesbrough dokonce pomohl do finále poháru UEFA. Přesto nebyl oceněn místenkou v sestavě roku.

Sergio Agüero

Jeden z nejlepších útočníků Premier League poslední doby. Během šesti sezon strávených ve službách Manchesteru City se však ani jednou nedostal do Týmu roku Premier League. Místo něj se do této oceněné sestavy dostal Wayne Rooney, Daniel Sturridge, Jamie Vardy, Diego Costa, Robin van Persie (dvakrát), Luis Suarez (dvakrát) a Harry Kane (dvakrát). Čtyři trofeje, 118 gólů ve 175 zápasech a heroický gól v posledním kole, který zajistil Manchesteru mistrovský titul, zjevně není dostatečně pádný argument...

