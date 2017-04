Premier League - Má ještě Zlatan Ibrahimovič v sestavě Manchesteru místo? Diskuze Jamieho Carraghera a Garyho Nevilla

© manchestereveningnews.co.uk, fotbalportal.cz - Ibrahimovič nahrazuje Rashforda

0 Líbilo se

Dnes 16:18 - Manchester United v neděli porazil na domácím stadionu Chelsea 2:0. Dosti překvapivé bylo, že se v základní sestavě neobjevil Zlatan Ibrahimovič, ale na hrotu jej nahradil Marcus Rashford. Devatenáctiletý útočník předvedl vynikající výkon korunovaný gólem. Švédský útočník jej vystřídal 7 minut před koncem. Jamie Carragher a Gary Neville, experti SkySports, diskutovali o tom, zda ještě „Ibra“ má v týmu své místo.

Marcus Rashford poslal Manchester United proti Chelsea do vedení a při nepřítomnosti Zlatana Ibrahimoviče hrál na hřišti hlavní roli. Švédský bombarďák zůstal na lavičce náhradníků a až v 83. minutě nahradil právě Marcuse Rashforda.

Jamie Carragher a Gary Neville, dva vynikající bývalí hráči a dnes experti SkySports, diskutovali o tom, zda má Zlatan Ibrahimovič v Manchesteru United stále své místo v sestavě. K čemu dospěli?

Gary Neville, bývalý obránce Rudých ďáblů, souhlasí s tím, že má Ibrahimovič v týmu stále velkou roli, ale rád by švédského útočníka v příští sezóně viděl v jiné roli.

„Dokázal by Zlatan proti Chelsea to, co udělal Rashford? Absolutně ne. Ale zvládl by Rashford to, to dokázal Zlatan Ibrahimovič ve finále EFL Cupu? Pravděpodobně ne, bylo by to velmi obtížné.“

„Zlatan má stále své místo. Rád bych byl součástí týmu, kde máte čtyři útočníky. Vlastně máte jen Zlatana, možná byste mohli mít Chicharita a máte Rashforda.“

„Proč nemůžete mít v mužstvu 3-4 útočníky a vybírat si z nich? Není to jako: hraje Zlatan, nebo nic. V neděli vypadal nadšeně, když dal Manchester gól. A pracoval velmi dobře, když přišel na hřiště. Mohli by se v klidu nahrazovat, případně hrát společně.“

„Rád bych v příští sezóně viděl Zlatana v jiné roli, než je to teď. Chtěl bych, aby byl součástí dalšího období, do kterého vstoupí i Martial, Rashford a možná ještě i někdo další. Uvidíme změnu stráží. Má ovšem stále zkušenost, kterou potřebujete.“

„Proto jsem zklamaný tím, že John Terry opouští Chelsea, protože si stále myslím, že je v kabině místo pro tyto zkušené hráče.“

A co na to Jamie Carragher?

„Neměli bychom se nechat unést jedním zápasem. Zlatan je v této sezóně jedním z nejlepších hráčů celé Premier League.“

„Chybí mu pohyb? Ano, ale tohle jste věděli už ve chvíli, kdy jej Manchester podepisoval. Celá myšlenka je v tom, že k němu musíte mít rychlá křídla. Rashford občas nastupuje na křídle. Víte, že Ibrahimovič už nedosáhne takového tempa. To všechno vedení Manchesteru vědělo.“

„Jestli se v příští sezóně Rashford dočká své šance, nemyslím si, že bude dávat góly jako Zlatan. Ale může poskytnout něco jiného a pomoci i ostatním hráčům. Ovšem nezapomínejme na to, že to bylo jen jedno utkání. Zlatan má vynikající sezónu.“

Kam dál?

Více informací o Manchester United naleznete zde.

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz