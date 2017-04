Premier League - Co když Mesut Özil a Alexis Sánchez odejdou? Arsenal si již vyhlédl jejich nástupce

© expansion.com, fotbalportal.cz - Sánchez a Özil

Dnes 11:13 - Arsenal se podle informací deníku The Sun připravuje na možný odchod svých klíčových hráčů Mesuta Özila a Alexise Sáncheze, se kterými se dosud nedohodl na nových smlouvách a jako jejich nástupce si vyhlédl útočníka Porta Yacine Brahimiho a playmakera Schalke 04 Maxe Meyera.

O oba cíle Arsenalu je na trhu velký zájem. Brahimiho by v létě rádi získali italští giganti AC Milán a Inter Milán, kteří jsou připraveni nabídnout až 35 milionů liber a o jednadvacetiletého Meyera stojí kromě Arsenalu také Liverpool.



Arsenal se poté, co si Alexis Sánchez řekl na Emirates Stadium o plat ve výši 300 tisíc liber týdně, údajně dotazoval Porta na Brahimiho dostupnost a alžírského reprezentanta vidí díky jeho univerzálnosti jako přímou náhradu za svého nejlepšího střelce.



Sedmadvacetiletý Brahimi, jenž do Porta přišel v roce 2014 za 6,5 milionu eur z Granady, byl v letošní sezóně jedním z klíčových hráčů portugalského klubu, za který v 19 ligových utkáních nastřílel pět gólů.

Max Meyer patří k nejtalentovanějším německým fotbalistům. (zdroj: teamtalk.com)

Meyer pro změnu přilákal zájem řady klubů z Premier League, včetně Arsenalu, Liverpoolu a Tottenhamu, jenž měl o mladého Němce zájem už dříve, odmítl však zaplatit požadovaných 45 milionů liber.



Nicméně Meyer stejně jako třeba jeho spoluhráč Sead Kolašinac, jenž se již dohodl na letním přestupu do Arsenalu, odmítl podepsat v Schalke novou smlouvu a po konci sezóny by tak mohl být k mání za čtvrtinu této částky.



Meyera proto stejně jako Kolašinace sleduje už delší dobu i hlavní zahraniční skaut Arsenalu Francis Cagigao.

Vít Sedlák / 90min.com, FotbalPortal.cz