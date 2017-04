Premier League - Conte chválí: Marcos Alonso si zaslouží hrát každý zápas. David Luiz je jedním z nejlepších obránců na světě

© dailymail.co.uk, zimbio.com, fotbalportal.cz - Conte chválí Luize a Alonsa

0 Líbilo se

Dnes 08:17 - Chelsea může dnes udělat velmi významný krok k titulu. Pokud se jí dnes podaří vyloupit Old Trafford, už jen stěží ji do konce sezóny někdo zastaví a vyrve pohár z rukou. Antonio Conte před duelem s Manchesterem United chválil své hráče. Ocenil práci Marcose Alonsa a velmi pochvalná slova volil i na adresu Davida Luize, kterému se při jeho návratu na Stamford Bridge příliš nevěřilo.

Oba jsou od léta novými tvářemi Chelsea, u Davida Luize se sluší říci spíše to, že je staronovou tváří Blues. Marcos Alonso přišel v létě celkem v tichosti z Fiorentiny. Španělský levý obránce, potažmo křídlo, nebyl velkým jménem.

Jenomže během této sezóny úžasně „vyrostl“ a jedním z tahounů Chelsea. Antonio Conte moc dobře věděl, koho si do týmu přivádí.

„Jeho příspěvek pro náš tým je skvělý. Myslím si, že Marcos je jedním z hráčů, kteří v této sezóně úžasně vyrostli. Má velkou sebedůvěru. Tu získal během tohoto ročníku.“

„Hodně pracuje na svém vývoji. Jeho nasazení a pracovní morálka jsou skvělé. Nezapomeňte na to, že když Marcos dorazil do Chelsea, tak nehrál. Pak začal hrát a teď si prostě zaslouží hrát každý zápas.“

Kromě Marcose Alonsa chválil italský kouč i Davida Luize. Podle něj se opět dostal na úroveň jednoho z nejlepších obránců světa.

„Když David Luiz dorazil opět do Anglie, slyšel jsem o něm hodně špatných věcí. Byla to pro něj velká výzva. Ale bylo to tak i pro mě. Rozhodli jsme se ho koupit a přivést zpět. Byli jsme přesvědčeni o tom, že získáme opravdu skvělého hráče.“

„Dostali jsme ho zpět na úroveň jednoho z nejlepších obránců v Evropě a myslím si, že i na světě.“

„Pro obránce je to složitější, nemám pravdu? Proto také Paolo Maldini nikdy nezískal cenu pro nejlepšího hráče světa. Ale tato pozice, uprostřed obrany, je v našem systému pro Davida Luize perfektní. Má dobrou techniku, je silný.“

Kam dál?

Více informací o Chelsea FC naleznete zde.

Více informací o Manchester United naleznete zde.

Michal Čermák / goal.com, fourfourtwo.com, fotbalportal.cz