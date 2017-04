Premier League - José Mourinho: Do nejlepšího týmu Premier League má Manchester United pořádně daleko

© zimbio.com, fotbalportal.cz - José Mourinho

Dnes 07:40 - Manchester United dnes čeká velký duel. Na domácím stadionu totiž hostí vedoucí Chelsea. José Mourinho před tímto zápasem prohlásil, že jeho mužstvo má daleko do nejlepšího celku Premier League. Také prohlásil, že se svými hráči prakticky netrénuje. Kvůli náročnému programu jim dopřává hlavně odpočinek mezi zápasy.

Ve čtvrtek hráli Rudí ďáblové v Belgii úvodní čtvrtfinále Evropské ligy proti Anderlechtu. Zápas skončil remízou 1:1. Již dnes vpodvečer je v Divadle snů přijede navštívit Chelsea. Ta si kráčí pro mistrovský titul, ale ještě se může do konce sezóny stát spousta věcí a udát několik zvratů.

Manchester United na druhé straně bojuje vůbec o to, aby se umístil na konci sezóny v TOP4. Před velkým nedělním kláním byl vyzpovídán José Mourinho. První otázkou bylo, jak blízko (daleko) má Manchester United do nejlepšího týmu Premier League.

„Máme do toho daleko, protože nejlepší tým Premier League je ten s nejvíce body.“

„Vím, že mě rádi kritizujete. Když jsem vyhrával tituly s Chelsea, kritizovali jste mě za styl, kterým jsme hráli. Teď to neděláte.“

„Teď není tým, který má nejlepší protiútoky v zemi, kritizován. To je úžasná věc. Nejlepší tým na konci sezóny je ten, který se stane šampionem. A my jsme od nich hodně daleko.“

„Nevím, o kolik bodů jsme za Chelsea, ale je zřejmé, že v této sezóně jsou tady mnohem lepší týmy, než jsme my.“

Special One trvá na tom, že o tom, zda je pro Manchester United sezóna úspěšná či nikoliv, musí rozhodnout někdo jiný než on.

„Můžete říct, že jsem tady ve své první sezóně hned vyhrál trofej, ale můžete na to také velmi brzy zapomenout. Nevím, co je pro vás a pro mě dobrá sezóna.“

„Pro mě je dobrou sezónou být připravený na každý zápas a bojovat v každém zápase o co nejlepší výsledek. A také chceme bránit prestiž Manchesteru United.“

„Nebojujeme o titul. Bojujeme jen o to, abychom byli v TOP4. Důležitým bodem pro tento klub je bojovat o tituly a trofeje. Jedinou trofejí, kterou ještě můžeme získat, je Evropská liga.“

Portugalský kormidelník Red Devils přiznal, že v poslední době jeho hráči příliš netrénují.

„Netrénujeme. Snažíme se hráčům dávat nejlepší možnost regenerace a obnovu naší strategie. Pracujeme s hráči, kteří se zápasů neúčastní. Snažíme se zajistit, aby byli někteří hráči fit, ale netrénujeme. Analyzujeme zápasy, analyzujeme soupeře, ale práce na tréninku je nemožná, protože jde jen o zotavení.“

„Je to obtížné. Obzvlášť u některých hráčů. Pro některé kluky není problém hrát zápasy a mít mezi tím dva dny volna. Pro některé je to ale těžké. Je to vůli jejich povaze, kvůli jejich DNA.“

„Je složité, když hrajeme s týmem, jako je Chelsea, která od minulého víkendu nehrála žádný zápas. Měli volno, čas na přípravu, takže jsou samozřejmě lépe připraveni než my.“

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz