Premier League - Manchester City si veze ze Southamptonu výhru 3:0, Tottenham znovu naděloval

Dnes 20:38 - Manchester City po skvělém výkonu porazil 3:0 Southampton a posunul se na třetí místo tabulky Premier League za Tottenham, který rozstřílel 4:0 Bournemouth. Naopak o krok blíže sestupu je Sunderland, jenž pouze remizoval 2:2 s West Hamem.

Southampton 0:3 Manchester City



Branky: 55. Kompany, 77. Sané, 90. Agüero

Vincent Kompany svým prvním gólem v Premier League od srpna 2015 přispěl týmu Pepa Guardioly k výhře 3:0 nad Southamptonem, díky které si Manchester City vypracoval náskok sedmi bodů na týmy bojující o top čtyřku. Po gólu jednatřicetiletého stopera zvyšoval Leroy Sané a krátce před koncem pojistil vítězství Citizens ještě Sergio Agüero.



Velkou vzpruhou pro Southampton byl návrat útočníka Manola Gabbiadiniho, jenž kvůli zranění chyběl téměř měsíc, zatímco na druhé straně se v sestavě překvapivě objevil Vincent Kompany a právě belgický obránce poslal Manchester City po přestávce do vedení, když hlavou umístil do brány rohový kop Davida Silvy.

Vincent Kompany hrál teprve páté utkání v letošní sezóně. (zdroj: skysports.com)

Claudio Bravo, jenž inkasoval ze všech sedmi posledních střel na bránu, si poté připsal první úspěšný zákrok od 2. ledna, když do rukavic lapil hlavičku Mayi Yoshidy a v závěru naopak ještě dvakrát v rozmezí několika málo minut udeřili Citizens. Do dvougólového vedení poslal hosty po přihrávce Silvy Sané, pro něhož to byl již devátý gól sezóny a v 80. minutě ještě po centru Kevina De Bruyneho upravil výsledek Aguero.



Manchester City se tak v tabulce posouvá na třetí příčku před Liverpool, který čeká v neděli zápas proti WBA, naopak Southampton přišel o svoji vítěznou sérii, která čítala tři utkání a zůstává na devátém místě tabulky.

Manchester City udělal rázný krok za Ligou mistrů. (zdroj: skysports.com)

Southampton FC: Fraser Forster, Cédric Soares, Jack Stephens, Maya Yoshida, Ryan Bertrand, Steven Davis, Pierre Højbjerg, James Ward-Prowse (60. Shane Long, 82. Jay Rodriguez), Dušan Tadić, Nathan Redmond, Manolo Gabbiadini (60. Sofiane Boufal)



Manchester City: Claudio Bravo, Jesús Navas, Vincent Kompany, Nicolás Otamendi, Gaël Clichy, Fernandinho, Kevin De Bruyne, Yaya Touré, David Silva (81. Pablo Zabaleta), Leroy Sané (86. Raheem Sterling), Sergio Agüero (89. Kelechi Iheanacho)

Výsledky 33. kola Premier League:



Tottenham 4:0 Bournemouth (16. Dembélé, 19. Son, 48. Kane, 90+3. Janssen)

Crystal Palace 2:2 Leicester (54. Cabaye, 70. Benteke - 6. Huth, 52. Vardy)

Everton 3:1 Burnley (49. Jagielka, 71. Barkley, 74. Lukaku - 52. z penalty Vokes)

Stoke 3:1 Hull (6. Arnautović, 66. Crouch, 80. Shaqiri - 51. Maguire)

Sunderland 2:2 West Ham (26. Khazri, 90. Borini - 5. A. Ayew, 47. Collins)

Watford 1:0 Swansea (42. Capoue)

Southampton 0:3 Manchester City (55. Kompany, 77. Sané, 90. Agüero)

Vít Sedlák / FotbalPortal.cz