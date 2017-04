Premier League - Chelsea chce nejlepšího střelce Serie A. S nabídkou 51 milionů liber ale neuspěla

© sportinglife.com - Andrea Belotti

Dnes 14:36 - FC Turín podle informací Tuttosportu odmítl monstrózní nabídku Chelsea ve výši 51 milionů liber za útočníka Andreu Belottiho. Třiadvacetiletý italský reprezentant je letos ve skvělé formě a se svými 24 vstřelenými góly momentálně vévodí tabulce střelců Serie A, což neuniklo pozornosti předních evropských klubů.

Andrea Belotti nejenže navázal na vydařenou loňskou sezónu, ale dokonce ji i mnohonásobně překonal. Už teď má italský kanonýr na kontě 24 nastřílených branek a se svými deseti góly hlavičkou je vůbec nejlepší mezi hráči top pěti evropských lig.



I kvůli tomu se Belotti dostal do hledáčku mnoha evropských velkoklubů, včetně Chelsea, jejíž manažer Antonio Conte je velkým fanouškem nového italského objevu, který vidí jako možného nástupce v případě odchodu Diega Costy.



Španělský reprezentant byl už lednu blízko odchodu do Číny a jeho jarní pokles formy naznačuje, že by bývalý útočník Atlétika Madrid mohl odpočítávat poslední týdny v dresu Chelsea.



Právě Belotti by podle Conteho mohl nahradit kontroverzního útočníka na Stamford Bridge, přičemž ho kromě jeho střelených schopností zaujala také jeho rychlost, mobilita a fyzická síla.



Nicméně manažer Turína Siniša Mihajlovič Conteho plány nesdílí a rád by udržel italskou hvězdu v klubu za každou cenu. Právě proto údajně Turín odmítl jakékoli návrhy Chelsea na případný letní přestup za 51 milionů liber.



Chelsea v létě podle všeho čekají velké změny v útoku. Navzdory ataku na ligový titul panují obavy, že se Diego Costa v létě vrátí do Atlétika Madrid, kde by měl nahradit Antoinea Griezmanna a na odchodu je i Michy Batshuayi, jenž Conteho nepřesvědčil a jeho místo by měl zaujmout Tammy Abraham, zářící na hostování v Bristolu.

