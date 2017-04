Premier League - Arséne Wenger: Jsme pod tlakem, musíme ho přijmout a hrát uvolněně

© skysports.com, fotbalportal.cz - Arséne Wenger

Dnes 13:51 - Arsenal je v krizi a v pořádné šlamastyce. Poprvé od doby, co je u týmu Arséne Wenger, hrozí, že se Gunners neumístí v TOP4. Začínají na čelo už výrazně ztrácet a proti Middlesbrough potřebují v pondělí bezpodmínečně vyhrát. Arséne Wenger připouští, že jeho celek je pod tlakem. Na druhou stranu říká, že Kanonýři musí tento tlak přijmout a hrát uvolněně. Jinudy cesta nevede.

Na Emirates Stadium zažívají těžké časy. Arsenal je v ligové tabulce až na šestém místě a na TOP4 aktuálně ztrácí sedm bodů, i když má oproti Manchesteru City zápas k dobru. V minulém kole nezvládl roli favorita a prohrál na půdě Crystal Palace 3:0.

Arséne Wenger ví, že je pod tlakem nejen on sám, ale i celé jeho mužstvo.

„Špatné momenty jsou součástí naší práce. Musíte se zaměřit na přípravu a na to, abyste dobře zareagovali.“

„Hrajeme s omezením, se zataženou ruční brzdou. Jsme pod tlakem kvůli nedávným výsledkům. Musíme najít nejlepší způsob, jak zareagovat. To znamená hrát uvolněně a přijmout riziko.“

„Prohráli jsme s Crystal Palace. Musíme čelit realitě a reagovat. Můžete prohrát, remizovat, vyhrát...ale to co, chceme vždy, je hrát s odhodláním a vírou.“

Není divu, že po dalším nezdaru opět zesílily hlasy, které žádají Wengerův konec. Při otázce, zda se již rozhodl o své budoucnosti, francouzský manažer odvětil:

„Nic nového. Věřím, že můj vztah se Stanem Kroenkem byl vždy stejný a nic se nezměnilo.“

„Nevím, co se děje uvnitř vedení. Není to na mně. Zaměřuji se na to, co je pro mě důležité. To je výkon týmu. O to mají fanoušci zájem, o výkon týmu.“

Arséne Wenger tuší, že jemu i jeho svěřencům nezbývá již nic jiného, než vyhrát všechny zbývající zápasy a věřit.

„Mohli bychom se tam ještě nedostat (do TOP4). Možná se tam nedostaneme, ale jediné, co ještě můžeme udělat, je věřit, že se tam dostaneme. To je to, na co se musíme soustředit. Nemít strach ze zklamání. Mít touhu to udělat. Je to jediná šance, jak to dokázat.“

„Samozřejmě, že je to velká výzva. Ve fotbale to musíte přijmout. Musíte se ujistit, že ať už zápas skončí jakkoliv, do toho dalšího musíte znovu vložit absolutně všechno.“

Kam dál?

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz