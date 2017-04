Premier League - Jak může Manchester United zastavit Chelsea na cestě za titulem? Jakou taktiku by měl Mourinho zvolit?

© metro.co.uk, fotbalportal.cz - Jak by měl Mourinho na Conteho vyzrát?

Dnes 10:06 - V neděli vpodvečer dorazí do Divadla snů Chelsea. Půjde o střet dvou svět světů - světa Josého Mourinha a světa Antonia Conteho. Fotbaloví velikáni jsou v odlišném rozpoložení. Italský elegán vede Blues za titulem. To ten portugalský touží vrátit Manchester United alespoň do TOP4. Jak může Special One zastavit „modrý kolos“? Rady přinášejí experti SkySports.

Pouze čtyři týmy dokázaly v této sezóně Premier League Chelsea porazit. Byly to Arsenal, Liverpool, Tottenham a před dvěma týdny Crystal Palace. Krok s Blues ovšem dokáží alespoň částečně držet pouze Spurs. I když i oni ztrácí na vedoucí celek nejvyšší anglické soutěže 7 bodů.

V neděli se proti Chelsea postaví na domácí půdě Manchester United. Tady jsou rady expertů Paula Mersona, Phila Thompsona, Matta Le Tissiera a Charlieho Nicholase, co by měl José Mourinho udělat, aby Antonia Conteho přechytračil...

Paul Merson: Útočit po stranách a udržet nervy

„Jediný tým, který skutečně ukázal, jak porazit systém Chelsea, byl Tottenham. Způsob, jakým hrají, tedy po křídelních prostorech, totiž nabízí i možnost rychlých protiútoků, čehož přesně Spurs využili.

Způsob, jakým bych hrál, nabídl i Arsenal. Je třeba hrát s jedním nebo se dvěma křídly. Tito hráči se musí držet hodně na stranách, aby dostatečně roztáhli hru po celé šíři hřiště. Tímto způsobem vylákáte i střední obránce. Do těchto prostor Gary Cahill nerad chodí. Pak se musí stáhnout i ostatní hráči a podpora Pedra a Hazarda už není do defenzivy tak velká.

To je to, co provedl i Manchester City. Jen se jeho hráčům nepodařilo vyřešit dobře finální fázi a neproměňovali šance. Pokud chcete porazit Chelsea, musíte udržet nervy a vypořádat se s klíčovými situacemi.“

Phil Thompson: Vytvořit kopii Chelsea

„Spurs to zvládli velmi dobře. Prostě si řekli: Takhle se nám to líbí, jdeme do toho. Jsem obvykle člověk, který věří, že byste měli na soupeře vyrukovat se svým vlastním nejlepším systémem, ale myslím si, že s Kylem Walkerem a Dannym Rosem na křídlech a s Ericem Dierem, Janem Vertonghenem a Tobym Alderweireldem můžete porazit kohokoliv. Takže měli správné „ingredience“ pro to, aby to zvládli.“

„Neexistuje příliš mnoho týmů, které by mohly říct, že mají na tento systém hráče. Mauricio Pochettino možná není až takovým vyznavačem tohoto systému, ale věděl, že takto může na Chelsea zatlačit.“

„Kdyby měl Manchester United k tomuto systému dobré stopery, což je problém, a měli k dispozici Luka Shawa a Antonia Valenciu, pak by mohli mít šanci. Jejich stopeři nejsou zřejmě tak dobří jako v Tottenhamu, ale tempo a dobrá podpora krajních obránců jim dávají možnost se s Chelsea poprat.“

„Mourinho to veřejně nepřizná, ale v zákulisí bude moc dobře vědět, že Chelsea je lepší. Bude se jí snažit „ublížit“. Vytáhne nějaký tajný trumf. Něco změní během přestávky...Udělal to už proti takovýmto silným týmům nespočetněkrát.“

Matt Le Tissier: Zaparkovat autobus

„Jak zastavíte Chelsea? Kdybych to věděl, tak jako manažer vydělám milióny. V jejich systému a týmu není mnoho slabin.“

„Spurs to zvládli, ale to byla vzácná výjimka. Musíte se proti nim umět dobře bránit. Přijdou šance a těm musíte odolat. Musíte být na to připraveni. Jen zřídkakdy proti Chelsea někdo chce hrát otevřenou hru.“

„Jsem si jistý, že José Mourinho se je bude snažit zastavit „autobusovou taktikou“. Jsou tak silní, že by to většina týmů udělala, a to i na domácím hřišti.“

Charlie Nicholas: Nebát se jich

„Upřímně si myslím, že můžete zastavit Chelsea. Není tady žádná záruka toho, že Manchester United skutečně porazí. Nehrají teď nějak výjimečně dobře, ale mají Edena Hazarda ve formě. To je ten klíčový faktor.“

„Tottenham je porazil celkem pohodlně. Musíte být prostě odvážní. Vlétnout na ně. Chelsea je zranitelná po stranách. Manchester City byl také v nedávném vzájemném zápase lepší. Pep Guardiola to zvládl. Jen to jeho hráči nezvládli na hřišti tím, že neproměňovali velké šance.“

„Rád bych viděl statistiky o tom, kolik změn musel Antonio Conte udělat. Zdá se mi, že jen příležitostně rotují Nemanja Matič a Cesc Fábregas. Občas nastoupí Kurt Zouma. Takže s těmito věcmi se nemusel příliš vypořádávat.“

„Je to lepší verze toho, co loni udělal Leicester. Pokud jde o kvalitu hráčů, lehce vyjmenujete 15 jmen, která byla pravidelně používána.“

Michal Čermák