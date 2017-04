Premier League - Mourinhův Manchester United hostí Chelsea, kterou neporazil už 5 let. Liverpool míří na půdu West Bromwiche

© express.co.uk, fotbalportal.cz - Red Devils vs. Blues

Dnes 09:03 - Už jen závěrečných 6 kompletních kol zbývá odehrát do konce letošní sezóny Premier League. V tom třiatřicátém na sebe narazí Manchester United a Chelsea. Samozřejmě půjde o velkou událost, zejména pro Josého Mourinha. Liverpool potřebuje v boji o TOP4 přivézt všechny tři body ze stadionu WBA. Podaří se mu to? A co další aspiranti na nejvyšší příčky? Vzbudí se konečně Arsenal?

Manchester United - Chelsea

Neděle 16. dubna, 17.00, Old Trafford

Hlavním lákadlem 33. kola je jednoznačně tento nedělní souboj mezi Red Devils a Blues. V této sezóně se tyto dva kluby utkaly už dvakrát a domácí Rudí ďáblové nemají dobré vzpomínky. V lize padli na Stamford Bridge 4:0 a na stejném stadionu prohráli i ve čtvrtfinále FA Cupu 1:0. Mají tedy svému soupeři co vracet. A navíc mu pod Mourinhem ještě nevstřelili ani gól. Už dvanáct soutěžních zápasů v řadě United nedokázali Chelsea porazit.

Manchester United je na páté příčce ligové tabulky. S 57 body mu schází na čtvrtý Manchester City 4 body, ale má ještě zápas k dobru. Každopádně si Rudí ďáblové připsali už 12 remízových výsledků, což není příliš dobrá bilance. Body ztrácí hlavně na domácí půdě. United mají za sebou čtvrteční souboj ve čtvrtfinále Evropské ligy. Na hřišti belgického Anderlechtu uhráli remízu 1:1, a mají tak celkem slušnou výchozí pozici do domácí odvety. Teď už se musí ale přeorientovat na Premier League. I když José Mourinho naznačil, že jeho prioritou by teď mohla být právě Evropská liga, přes kterou se může jeho tým kvalifikovat přímo do Ligy mistrů. Proti Chelsea bude postrádat Jonese, Matu a Smallinga. Hrát nejspíš nebudou ani Rooney a Young. Mezi tři tyče by se už měl vrátit David de Gea.

Chelsea kráčí za titulem a už jí schází jen pár krůčků. Drží si stále sedmibodový odstup od Tottenhamu. V minulém kole si poradila s Bournemouthem, když na jeho půdě zvítězila 1:3. Blues sice inkasovali o jednu branku více než Manchester United, ale na druhou stranu mají o propastných 18 bodů více a 19 vstřelených branek více než jejich nedělní protivník. To hovoří za vše. Antonio Conte bude mít opět k dispozici kompletní kádr. I tak je téměř jisté, že v základní sestavě nedojde k žádným změnám. Pokud se týmu daří a hraje výborně, nač pak něco měnit. Vyloupí italský kouč i slavné Divadlo snů?

Absence:

Manchester United: Jones, Mata, Smalling (všichni zranění), Rooney, Young (oba nejistý start)

Chelsea: -

Pravděpodobné sestavy:

Manchester United: de Gea - Darmian, Bailly, Rojo, Blind - Fellaini, Pogba, Herrera - Mchitarjan, Ibrahimovič, Lingard

Chelsea: Courtois - Azpilicueta, Luiz, Cahill - Alonso, Kanté, Matič, Moses - Pedro, Costa, Hazard

Tip FotbalPortal.cz: 1:2

West Bromwich - Liverpool

Neděle 16. dubna, 14.30, The Hawthorns

Když se tato dvě mužstva utkala ke konci loňského října, byla z toho na Anfieldu výhra domácích Reds 2:1. Poslední tři vzájemné zápasy ovšem Liverpool na půdě West Bromwiche nevyhrál. Vždy se urodil remízový výsledek. Bude tomu tak i počtvrté v řadě?

West Bromwich Albion zažívá slušnou sezónu. Je na osmém místě tabulky a záchranářské starosti se jej vůbec netýkají. Ovšem v posledních třech kolech Baggies došel dech. Uhráli sice bod na Old Trafford, ale pak prohráli s Watfordem a Southamptonem. Během těchto tří zápasů navíc nevstřelili ani gól. Potřebují vzpruhu. WBA schází výraznější střelec. Nejlepším je v tomto ohledu sedmigólový Rondón. O zásah méně má McAuley. Kouč Tony Pulis chce, aby se jeho hráči začali znovu prosazovat a stříleli branky. Může jej těšit skutečnost, že má k dispozici kompletní kádr.

Liverpool ještě čeká tuhý boj o umístění v TOP4. Momentálně jsou Reds třetí, ovšem tabulka lehce klame. Z TOP6 mají totiž pouze oni odehráno kompletních 32 zápasů. Pátý Manchester United a šestý Arsenal mají dokonce o dvě utkání méně. To znamená, že si Kloppovi svěřenci nemohou dovolit jakékoliv zbytečné ztráty. V minulém se jim podařilo otočit zápas ve Stoke, kde prohrávali 1:0, ale díky Coutinhovi a Firminovi nakonec zvítězili 1:2. Na tyto dva Brazilce se bude spoléhat i v neděli. Velkou ztrátou je zranění Maného, který si až do konce sezóny nezahraje. Dalšími důležitými články, které schází již delší dobu, jsou Adam Lallana a Jordan Henderson.

Absence:

WBA: -

Liverpool: Ejaria, Henderson, Ings, Lallana, Mané (všichni zranění)

Pravděpodobné sestavy:

WBA: Foster - Dawson, McAuley, Evans, Nyom - Livermore, Fletcher - Chadli, Morrison, Phillips - Rondón

Liverpool: Mignolet - Lovren, Matip, Klavan, Clyne - Milner, Wijnaldum, Can - Coutinho, Origi, Firmino

Tip FotbalPortal.cz: 1:3

Kompletní program 33. kola Premier League:

Sobota 15. dubna

13.30 Tottenham - Bournemouth

16.00 Crystal Palace - Leicester

16.00 Everton - Burnley

16.00 Stoke - Hull

16.00 Sunderland - West Ham

16.00 Watford - Swansea

18.30 Southampton - Manchester City

Neděle 16. dubna

14.30 West Bromwich - Liverpool

17.00 Manchester United - Chelsea

Pondělí 17. dubna

21.00 Middlesbrough - Arsenal

Seznam zápasů, které vysílá Nová DIGI TV:

