Premier League - Je Special One v Manchesteru odsouzen k trenérskému neúspěchu?

Já bych Mourinha ještě nezatracoval. Tým pozvedl, to vidí každý, ale ještě to není ono. Přes léto dokoupí hráče, kterými doplní "svůj" tým.

Pak bych teprve hodnotil, zda je či není úspěšný.

Každý trenér si chce vybudovat tým dle svého. A to během jednoho přestupáku neudělá. Nemá smysl hned zase měnit trenéra, to se pak z toho nikdy nevysekáme.