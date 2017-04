Premier League - Didier Drogba vyzývá svého „malého bratra“: Lukaku by se měl vrátit do Chelsea

© zimbio.com, skysports.com, fotbalportal.cz - Vrátí se Lukaku do Chelsea?

Dnes 13:49 - Je jako tank. Dokáže skórovat snad z každé situace. Romelu Lukaku je hlavní oporou Evertonu. Je nejlepším střelcem celé Premier League. Není divu, že mu Goodison Park začíná být malý. Spekuluje se o jeho návratu do Chelsea. Tomuto kroku je nakloněn i Didier Drogba. Útočník z Pobřeží Slonoviny by byl velmi rád, kdyby byl Lukaku jeho pokračovatelem.

V roce 2011 přicházel Romelu Lukaku do Chelsea jako osmnáctiletý mladík z belgického Anderlechtu. Jenomže v prvním týmu nedostal příliš šancí. V Premier League si připsal jen 10 startů, z toho pouze jednou nastoupil od začátku.

Po hostování ve West Bromwichi a v Evertonu se v roce 2014 natrvalo upsal Toffees. Ovšem během této sezóny zatím Lukaku nepodepsal nabízenou novou smlouvu.

V lize letos nastřílel už 23 gólů. Údajně už kolem něj opět krouží Chelsea. Didier Drogba, jedna z legend Blues, chce, aby se tak skutečně stalo.

„Pokud přijde do Chelsea, bude to pro klub skvělé.“

„Romelu už tento klub dobře zná. Myslím si, že chce dokázat, že tam může být úspěšný. Zatím neměl šanci to udělat.“

„Chelsea je jeho klub od doby, co byl malý. Takže proč by tam nemohl být úspěšný?“

„Chce být nejlepší. Je opravdu těžké stát se nejlepším.“

„Vždy před něj pokládám větší a větší výzvu. Když dá gól, očekávám, že dá aspoň dva. Máme velmi dobrý vztah.“

„Myslím, že je to můj malý bratr. Je to opravdu dobrý kluk a také dobrý hráč. Je to skvělý muž.“

Michal Čermák / goal.com, fotbalportal.cz