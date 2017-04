Premier League - Když legenda formuje legendu: 5 aspektů, kterými Alex Ferguson ovlivnil hvězdnou kariéru Cristiana Ronalda

© sport.seruu,com - Ronaldo strávil pod Fergusonovým trenérským patronátem šest let

Dnes 12:32 - Pro někoho vzor, pro jiného namyšlený floutek. Někdo říká sedm, jiný zase deset. Pro někoho ikona, pro jiného sebestředný egoista. I ti největší kritici Ronaldovy osobnosti však musí uznat, že je to skvělý fotbalista. Lidskou i fotbalovou osobnost rozvíjela v Ronaldovi jiná legenda - sir Alex Ferguson.

Jeden člověk je více než ostatní strůjcem toho, že se Cristiano Ronaldo ještě během aktivní kariéry stal živoucí legendou. Sir Alex Ferguson. V knize, která v Česku vyšla pod názvem Můj příběh, věnuje Ferguson Ronaldovi celou kapitolu. Popisuje v ní, jak tehdejšího teenagera viděl poprvé hrát. Jak ihned věděl, že tento fotbalista musí hrát v jeho týmu.

Je nemožné a pravděpodobně zbytečné zjišťovat, jestli je lepší Ronaldo, nebo Messi. Je však pozoruhodné pozorovat pouto, které mezi vzniklo mezi Ronaldem a Fergusonem. Pouto mezi mladým hráčem a úspěšným managerem, mezi hráčskou hvězdou a trenérskou legendou.

Ronaldo se do Manchesteru přišel jako osmnáctiletý talent. O šest let později odcházel jako jeden z nejlepších hráčů na světě, za což musel Real Madrid vyplatit rekordní částku.

1. Ferguson částečně nahradil Ronaldovi otce

Ronaldův biologický otec pil a zemřel na selhání jater. Ronaldovi tehdy bylo dvacet let. Ve té době už byl součástí Manchesteru United, a proto se mohl opřít právě o Fergusona. Ten dopřával Ronaldovi nejen fotbalovou výchovu, ale i tu životní. Pomáhal dvacetiletému klukovi, který ztratil otce a na kterého pomalu začínaly mířit dvojsečné mediální reflektory.

(zdroj: skysports.com)

Otcovský přístup byl jedním z Fergusonových principů. Ve své biografii popisuje přísný, leč otevřený a přímý přístup ke všem hráčům.

2. Pokračovatel rodu

Když Ronaldo přestoupil na Old Trafford, čekal, že bude oblékat dres s číslem 28, stejně jako v mateřském Sportingu. Ferguson však mladého Portugalce překvapil a ihned mu propůjčil číslo 7. Ronaldo tak na zádech nosil stejné číslo, jako roky před ním David Beckham, Eric Cantona, Bryan Robson a George Best. Pro jiné by to mohlo být tíživé závaží, pro Ronalda to však byl důkaz toho, že má Fergusonovu důvěru.

(zdroj: bjrlivefm.com)

3. Pevné otěže

Ferguson věděl, že ani hvězdný potenciál nesmí znamenat ušetření od pověstného „fénování“. V Ronaldově druhé sezoně na Old Trafford jej skotský manažer dohnal po prohraném zápase Ligy mistrů s Benficou až k slzám.

Španělský novinář Guillem Balague ve své knize píše, že si Ferguson nebral servítky a na Ronalda spustil před celou kabinou. "Kdo si myslíš, že jsi? Snažíš se hrát všechno na sebe, ale jestli v tom budeš pokračovat, nikdy z tebe nebude velký hráč,“ spustil na Ronalda Ferguson.

Manažer Manchesteru věděl, že v Ronaldovi dříme velký fotbalový talent. Zároveň však věděl, že mladý hráč potřebuje určité vedení, aby se ve svém fotbalovém umu neztratil.

4. Po práci legraci

Ronaldo byl už ve svém mladém věku dobrý technik. Jako křídelníkovi mu nechyběla rychlost ani svižný driblink. Někteří jeho spoluhráči na hřišti však nabývali pocitu, že svými technickými kousky zbytečně zpomaluje hru, že jeho efektnost snižuje efektivitu týmu.

Ferguson pomohl Ronaldovi i v tomto směru, pomohl mu se zvýšením efektivity jeho triků. V dalších zápasech už Ronaldo nedělal u rohového praporku pět přešlapovaček na balonu, aby přesto stál stále na stejném místě. Nyní mu stačila jedna klička, kolem obránce se prosmýkl jako duch. A gólů začalo přibývat.

5. Oběť

Jedním z důvodů, proč Ruud Van Nisterlooy odešel z Manchesteru do Realu Madrid byla tréninková roztržka s Ronaldem. V předchozích sezonách byl nizozemský útočník zvyklý na hru Davida Beckhama. Na jeho centry, které usměrňoval do sítě. Ronaldo byl jiný. Častěji si naváděl míč na střed hřiště a častěji zakončoval.

Přestože se Van Nisterlooy ukázal jako jeden z nejlepších koncových útočníků Premier League, Ferguson neváhal a začal budovat tým kolem Cristiana Ronalda. Kvůli čemuž si musel Nisterlooy začít balit.

O dva roky později nastřílel Ronaldo 31 ligových gólů. O šest víc, než dokázal Nisterlooy ve své nejlepší manchesterské sezoně.

(zdroj: twimg.com)

I poté, co Ferguson ukončil trenérskou kariéru a Ronaldo přestoupil do Španělska, se oba vídají. Sir Alex Ferguson byl speciálním hostem na premiéře Ronaldova životopisného filmu a v roce 2016 byl jedním ze srdečných gratulantů po portugalském triumfu na Mistrovství Evropy.

Ondřej Pražák / dreamteamfc.com