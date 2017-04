Premier League - Kanté? Ibrahimovič? Hazard? Mané? Experti vybírají nejlepšího hráče letošní Premier League

© gool24.net, fotbalportal.cz - Kdo se stane hráčem sezóny?

Dnes 14:05 - Blíží se konec sezóny. Premier League není výjimkou. Kromě ligového titulu budou samozřejmě rozdána i další ocenění. Velmi očekáváné je to pro nejlepšího hráče. Kdo je letos nejlepší individualitou? Je to neúnavný motor Chelsea - N´Golo Kanté? Nebo skvěle hrající Eden Hazard? Zlatan Ibrahimovič, který v 35 letech uchvacuje? Nebo někdo jiný? Jak to vidí experti?

Během jedné z velkých diskuzí na SkySports se pustili experti v čele s Thierrym Henrym, Garym Nevillem a dalšími do hodnocení hráčů Premier League. Kdo je pro ně tím úplně nejlepším? Na jednom jméně se všichni neshodli...

Graeme Souness - Zlatan Ibrahimovič

„Na začátku sezóny jsem prohlásil, že Zlatan Ibrahimovič bude muset hrát dobře a bude muset být hlavní postavou Manchesteru United, aby mohli být Red Devils úspěšní. Myslel jsem si, že bude bojovat se střílením gólů, ale on to zvládá.“

„Rád bych jej vyhlásil za svého nejlepšího hráče sezóny. Vzhledem k tomu, že už má 35 let a dokáže být prospěšný ve více soutěžích.“

„Líbí se mi jeho postoj. Přináší do hry klid. Je to něco jako: Nebojte se, Zlatan je tady. Už vyhrál i nějakou trofej. Dovedu si představit, že v kabině je báječný. Je to sen každého manažera. Mám rád tyto typy hráčů. Pro mě je vítězem.“

Thierry Henry - Sadio Mané

„Skládám Ibrahimovičovi velkou poklonu, ale pro mě je hráčem sezóny Sadio Mané. Mané je sakra dobrý hráč. Přináší do hry něco jiného. Nejde jen o hru Liverpoolu, ale o hru celé Premier League. je hvězdou letošní sezóny.“

Jamie Carragher - Eden Hazard

„Je těžké se odtrhnout od Chelsea. Můj pohled směřuje především na Edena Hazarda a N´Gola Kantého, který je od svého příchodu do Premier League opravdovým zjevením.“

„Ale v tuto chvíli bych vybral Hazarda. Je to výjimečný talent. Je to nejkreativnější hráč, kterého v Premier League máme. Mluví se o něm ve spojení s Realem Madrid, ale já věřím, že zůstane. Takového hráče prostě v Premier League musíme mít.“

Niall Quinn - Eden Hazard

„Hazard je po minulé sezóně opravdu jako znovuzrozený. Když přicházel Conte, přemýšlel jsem, zda vůbec zapadne do jeho plánů. Ale Conte s ním nakládá, jak nejlépe umí. Hazard se odvděčuje. Je opravdu vynikající.“

Gary Neville - N´Golo Kanté

„Když jej během zápasu sleduji, je to nakažlivé. Pokrývá celé hřiště. Je prostě všude. V posledních dvou sezónách má až neuvěřitelný dopad na dva různé týmy - Leicester a Chelsea. Je to skutečně obdivuhodné. Je úžasný poslední dva roky. Zaslouží si to.“

Alan Smith - N´Golo Kanté

„Přišel do Anglie a hned zářil v Leicesteru. A pak to v Chelsea „nakopl“ znovu. Neodpočíval. Žádná pauza. Opravdu zaznamenal velmi snadný přechod do většího klubu, kde je očekávání obrovské. Ale cítí se tam jako ryba ve vodě.“

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz