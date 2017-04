Premier League - Barcelona chce měnit s Arsenalem. Koho nabízí za Héctora Bellerína?

© marca.com - Héctor Bellerín

Dnes 13:14 - Barcelona se v létě bude znovu snažit přesvědčit Arsenal k prodeji obránce Héctora Bellerína, za kterého je ochotna nabídnout Kanonýrům tureckého záložníka Ardu Turana. Arsenal sice za svoji oporu požaduje vysokých 35 milionů liber, ale katalánský velkoklub věří, že nabídnutí Turana mu pomůže tuto částku srazit.

Není tajemstvím, že Barcelona jeví velký zájem o návrat Héctora Bellerína, ale jejich naděje inkasovaly v listopadu těžkou ránu, když španělský krajní bek podepsal na Emirates Stadium novou smlouvu na šest a půl roku.



Nicméně Bellerín by mohl být po další nevydařené sezóně Arsenalu v pokušení vrátit se do svého bývalého působiště a Barcelona se pokusí jeho zaměstnavatele přesvědčit k prodeji nabídkou výměny za Ardu Turana.



Turan působí v Barceloně od roku 2015, kdy na Camp Nou přišel z Atlétika Madrid a právě jeho jméno je v médiích často spojováno s Arsenalem, který by mohl přijít o své klíčové ofenzivní hráče Mesuta Ozila a Alexise Sáncheze.



Turan totiž zaujal manažera Arsenalu Arséne Wengera už svými výkony v dresu Atlétika Madrid, před dvěma lety však Kanonýři prohráli souboj o jeho služby právě s Barcelonou. Nicméně vzhledem k současné situaci Arsenalu, jehož záložníci podávají výkony hluboko pod svými možnostmi, by v létě mohl sáhnout k překvapivé výměně.

Vít Sedlák / 90min.com, FotbalPortal.cz