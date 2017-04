Premier League - Coutinho překonal rekord. Je nejlepším brazilským střelcem v historii Premier League

© zimbio.com, fotbalportal.cz - Philippe Coutinho

Dnes 09:34 - Znovu dokazuje, jak moc je pro Liverpool důležitý. Philippe Coutinho se plně dostal ze svého zranění a opět v dresu Reds září. V posledních třech zápasech nasázel tři góly. Včera pomohl jedním gólem k vítězství na půdě Stoke. Byl to už jeho třicátý gól v Premier League, čímž se stal vůbec nejlepším brazilským střelcem v historii Premier League. A to je mu teprve 24 let.

Na „apríla“ předvedl famózní výkon v Merseyside derby proti Evertonu, kdy patřil mezi nejlepší hráče na hřišti. Dá se říci, že byl vůbec tím nejlepším. Philippe Coutinho přispěl jedním přesným zásahem a jednou asistencí k výhře 3:1. Proti Bournemouthu stačil jeho gól pouze na bod za remízu 2:2.

Včera se pak dokázal prosadit proti obraně Stoke, když vyrovnával na 1:1. Krátce po něm skóroval střídající Firmino, a Liverpool tak dovedl zápas do vítězného konce.

Pro Coutinha to byl včera už třicátý gól v Premier League. Tím překonal Juninha, který v dresu Middlesbrough nashromáždil během 125 zápasů 29 gólů, a stal se tak nejlépe střílejícím Brazilcem v Premier League.

Jak dlouho a zda mu tento primát vydrží je otázkou. Jeho klubový spoluhráč a krajan Roberto Firmino už má totiž na kontě 20 gólů za 61 ligových utkání...

(zdroj: skysports.com)

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz