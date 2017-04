Premier League - Phil Thompson: Mourinho může po kritice Shawa ztratit kabinu. Stane se mu to, co v Chelsea?

© express.co.uk, fotbalportal.cz - Ztratí Mourinho po kritice Shawa kabinu United?

Dnes 09:16 - José Mourinho by mohl mít v Manchesteru United stejné problémy, jaké měl ke konci svého předchozího angažmá v Chelsea. Alespoň si to myslí Phil Thompson, expert SkySports. Jedná se o to, že by mohl ztratit kabinu. Příčinou má být nedávná veřejná kritika Luka Shawa. Opravdu portugalský kouč zkrátka neumí pracovat s mladými hráči?

Ke svým hráčům nebývá často kritický. Spíše je chrání a strhává veškerou pozornost na sebe. I proto byla slova ohledně výkonu Luka Shawa proti Evertonu z úst Josého Mourinha velmi překvapivá.

„Říkám vám to, protože jemu už jsem to řekl. Podal dobrý výkon, ale bylo to jeho tělo s mým mozkem. Byl přede mnou a já jsem za něj dělal všechna rozhodnutí.“

Pár dní před tím portugalský lodivod Rudých ďáblů kritizoval Shawovu pracovní morálku a uvedl, že zaostává za ostatními.

Phil Thompson, expert SkySports se tímto problémem více zaobírá. Podle něj to může Mourinhovi hodně uškodit. Přirovnává Luka Shawa k Rubenu Loftus-Cheekovi z Chelsea.

„Je snad Luke Shaw Loftus-Cheekem Manchesteru United? Mladý hráč, nejprve je stavěn, hraje, pak začne hrát třeba jen poločas, je brzy střídán, pak je zase chválen a následně se mluví o tom, že není schopný se naučit hru. Poté ho chtějí poslat pryč a později zase získat zpět.“

„Proč je to vždy mladý hráč? Přivádí mě to k šílenství. Pogba, vím, že je to mladý hráč, ale stál 90 miliónů liber. Prožívá těžké časy, ale není kritizován.“

„Zlatan Ibrahimovič má v sezóně také období, kdy nedává góly, ale Mourinho se jej neodváží kritizovat. Rooney ještě neudělal v této sezóně nic dobrého, ale nezachytil jsem jakýkoliv náznak jeho kritiky.“

„Myslím si, že tímto způsobem můžete ztratit hráče. Možná, že to půjde pomalu, ale nesmíte zapomínat na to, že kabina je uzavřený systém, organismus. Hráči jsou vzájemně spjatí a budou mezi sebou mluvit o kritice mladých hráčů.“

„Ti starší cítí, že by měli mladší hráče chránit. Nebudou rádi za to, co se stalo. Stalo se to i v Chelsea. Starší hráči Blues nebyli spokojení.“

K Philu Thompsonovi se přidal i Matt Le Tissier.

„Je to bizarní. Připadá mi to divné. Je to skoro jako by se jej snažil vytlačit z klubu.“

„Očekával bych, že manažer bude více podporovat mladé hráče. Nevím, jakým směrem se teď vydal. Nevidím Mourinhovi pod kůži, ale podle mě Luka Shawa veřejně ponížil. Bude zajímavé sledovat, jak to bude pokračovat.“

Michal Čermák