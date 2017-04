Premier League - Chicharito by letos nastřílel dvacet gólů. I jako náhradník, tvrdí Mourinho

© goal.com - Javier Hernandez

1 Líbilo se

Včera 19:34 - Manchester United se v letošní sezoně trápí především v ofenzivě. Rudí ďáblové prozatím nastříleli 43 gólů, což je mezi prvními sedmi týmy tabulky suverénně nejméně. Právě mizerná gólová produkce je jednou z příčin toho, že United sice neprohrávají, ale až příliš často remizují. Na páteční tiskové konferenci kouč José Mourinho prohlásil, že řešením nízké gólové produkce by byl bývalý útočník Manchesteru, Javier Hernandez.

Manchester United drží dvacetizápasovou sérii bez prohry, hned polovina těchto utkání ale skončila remízou. S třiačtyřiceti vstřelenými góly jsou na tom šestí United o deset branek hůř než sedmý Everton. Pouze pětatřicetiletý Zlatan Ibrahimović (16) se v tomto ročníku Premier League dokázal přehoupnout přes hranici deseti vstřelených gólů.

"Máme dobré hráče, hráče, kteří jsou kreativní a kteří umí připravit šance. Nejsou to ale hráči, kteří by v útoku platili za zabijáky. Myslím, že styl, kterým hrajeme na Old Trafford, jak kontrolujeme hru a jak se dostáváme do pokutového území soupeře, by Chicharitovi vyhovovalo. V klidu by vstřelil dvacet gólů, a to i v případě, že by jako střídající hráč nastupoval na posledních deset dvacet minut," řekl na předzápasové tiskové konferenci Mourinho.

Javier Hernandez strávil ve službách Manchesteru United šest sezon, během kterých vstřelil 59 gólů. Nyní už druhou sezonu nastupuje za Bayer Leverkusen, v jehož dresu loni nastřílel 23 branek. Letos se osmadvacetiletý útočník trefil jedenáctkrát.

"Je to typ hráče [Chicharito], který je neustále v pohybu, najde si balon a dá gól. Pokud brankář míč vyrazí, je na místě, aby skóroval. Když letí centr, předvídá, naběhne si na první tyč a hlavou vstřelí branku," popisuje útočníka portugalský manažer.

"Momentálně nelze sehnat zkušenejšího útočníka, než kterým je Zlatan," reaguje na otázku ohledně možného nákupu dalšího zkušeného forvarda."Máme Marcuse Rashforda, kterému plně důvěřujeme, o tom není pochyb. A jestli se chystáme koupit dalšího útočníka? Uvidíme," uzavřel Mourinho.

Ondřej Pražák / skysports.com