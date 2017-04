Premier League - Pod Davidem Moyesem to v Manchesteru nefungovalo, přiznává Michael Carrick

© skysports.com, zimbio.com, fotbalportal.cz - Carrick: Za Moyese to nefungovalo

Dnes 10:58 - V neděli se Manchester United utká se Sunderlandem na jeho hřišti. Pikantní souboj to bude pro domácího kouče Davida Moyese, který převzal žezlo po Alexi Fergusonovi, jenomže se zanedlouho ukázalo, že to byl krok vedle. Skotský manažer nevydržel na Old Trafford ani jednu kompletní sezónu. Teď se k jeho působení vrací Michael Carrick. Uvádí, že to byly těžké časy.

V květnu 2013 si za svého nástupce zvolil Alex Ferguson Davida Moyese, který v té době vedl Everton. Fanoušci příliš nadšení nebyli, když na Old Trafford přicházel Moyes. U kormidla Manchesteru United vydržel jen 10 měsíců. Do té doby nikdo nevydržel na lavičce Red Devils kratší dobu. Jeho mise skončila v dubnu 2014.

Během jeho angažmá se Manchester United neprobojoval poprvé od roku 1995 do Ligy mistrů a poprvé v historii Premier League skončil mimo TOP3. Michael Carrick nyní připouští, že to bylo těžké období.

„Byly to těžké časy. Myslím, že můžeme říct, že s odchodem Alexe Fergusona se všechno změnilo. Byla to těžká sezóna.“

„Dosáhli jsme určitého úspěchu v Lize mistrů. Nebyli jsme příliš daleko od toho, abychom se přes Bayern Mnichov dostali přes čtvrtfinále. To bylo podle mě v pořádku. Když se na to ale podíváte, v klubu to nefungovalo. Do konce sezóny jsme pak měli velmi špatné období.“

„Bohužel pro Davida, přišel o práci a byl smutný. Ale takový je zkrátka fotbal. Pokud nemáte výsledky a jste manažer, pak to můžete odnést vy.“

„Abych byl upřímný, nevím, jestli stát se manažerem Manchesteru po Alexi Fergusonovi je nemožný úkol. Určitě je to těžký úkol. Ferguson byl pravděpodobně největším manažerem všech dob.“

„Ale jestli to bylo nemožné? To nemůžu říct. Neseděl jsem na manažerském křesle, takže to nemůžu zhodnotit. Měli byste se ho zeptat. Prostě to nefungovalo. Někdy věci nefungují z různých důvodů. To byl ten případ.“

Manchester United je teď pod vedením Josého Mourinha. I k němu se Carrick vyjádřil.

„Je vidět, že Mourinho je zkrátka vítěz. Vyhrával všude, kde byl. Je vidět, že ho to ovládá. Zajímá ho jen vítězství. Tak je to správně.“

„To je to, co chcete. Chcete vyhrávat a být úspěšný. V lize stále trochu ztrácíme, ale už jsme vyhráli EFL Cup a hrajeme o další trofej. Je vidět, že je hladový po úspěchu. Stále více a více.“

„Myslím si, že ho symbolizuje respekt. Více než cokoliv jiného. Je zřejmé, že respektuje hráče a oni respektují ho. Přináší do týmu rovnováhu. Jsem si jistý, že do klubu přinese úspěch.“

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz