Premier League - Mauricio Pochettino: Harry Kane je neuvěřitelný. Je to náš Messi

Dnes 10:33 - Harry Kane se po zranění vrací do hry a možná by se mohl objevit na hřišti už v dnešním utkání dvaatřicátého kole Premier League, ve kterém se Tottenham utká s Watfordem. Spurs sice vyhráli všechny tři zápasy, ve kterých jim nejlepší střelec chyběl, ale i tak Mauricio Pochettino vůbec nepochybuje o důležitosti tohoto anglického střelce. Přirovnal jeho roli v týmu k Lioneli Messimu.

Měl poraněný kotník, ale jeho návrat se blíží. Je dokonce možné, že se do boje vydá už dnes proti Watfordu. Harry Kane v této sezóně Premier League už dokázal nasázet devatenáct gólů a mocně touží přidat další. Zejména díky němu je Tottenham na druhém místě ligové tabulky.

Ať už anglický útočník, ze kterého na hřišti přímo čiší touha po skórování, nastoupí, nebo ne, Mauricio Pochettino uvedl, jak moc je pro tým důležitý.

„Vůbec o Harrym Kaneovi nepochybuju. Ať už bude hrát od začátku, nebo ne, není pochyb o tom, že je to jeden z našich nejlepších hráčů.“

„V Barceloně byl po dobu jednoho měsíce zraněný Lionel Messi, ale Barcelona i tak pořád vyhrávala. Pak se vrátil Messi a Barcelona byla znovu neuvěřitelná.“

„Jsou to různá jména, ale není pochyb o tom, že Harry je jedním z těch nejlepších, které tady máme.“

„Uvidíme, jestli se objeví v základní sestavě, nebo začne na lavičce. Ale je to dobrá zpráva, že je připraven. Cítí se dobře. Je to skvělá zprávě pro něj i pro nás. Má neuvěřitelnou povahu. Po měsíční absenci může cítit tlak konkurence, ale je to náš útočník číslo jedna. Navíc, on se soustředí především na sebe. Má na sebe vysoké nároky.“

