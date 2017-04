Premier League - Dobrá zpráva pro Spurs: Kane by se mohl vrátit už o víkendu

© - Devatenáctigólový Harry Kane by se na hřiště mohl vrátit již o víkendu

Dnes 18:32 - Útočník Tottenhamu Harry Kane nastoupil na marodku Spurs 12. března. Podle všeho ale zranění kotníku doléčil a mohl by zasáhnout do víkendového zápasu, ve kterém Tottenham hostí Watford. Kane tak pomůže svému týmu v boji o titul, kterého se Kohouti nevzdávají.

Dvanáctého března nastoupil Kane do zápasu FA Cupu, ve kterém Tottenham čelil Millwallu. Už po několia minutách ale nejlepší střelec Kohoutů pro zranění kotníku opustil hřiště. Následné zprávy hovořily o tom, že by třiadvacetiletý útočník mohl zmeškat zbytek sezony. Na páteční tiskové konferenci, která předchází víkendovému zápasu s Watfordem, ale kouč Tottenhamu, Mauricio Pochettino oznámil, že se Kane vrátil do tréninkového procesu.

"Dnes se zapojil do tréninku se zbytkem týmu a uvidíme zítra, zda začne zápas v základní sestavě, nebo na lavičce. Dobrou zprávou každopádně je, že se [Kane] cítí dobře a je plně připraven, což je důležitá zpráva jak pro něj, tak pro celý tým," řekl na tiskové konferenci Pochettino.

Kane tak může nadále pomýšlet na korunu pro krále střelců Premier Legaue. V tomto souboji momentálně ztrácí dva góly na Romelu Lukakua z Evertonu. V lize Tottenham svého útočníka tolik nepostrádal, Spurs totiž zvládli všechny tři ligové zápasy, ve kterých porazili Southampton, Burnely a po dramatickém závěru i Swansea.

Do víkendového zápasu s jistotou nezasáhne Danny Rose, který nadále léčí zranění kolene, Eric Lamela, který je po operaci kyčle a sezona pro něj skončila. Otazník visí nad brankářem Hugo Llorisem, který onemocněl před středečním zápasem se Swansea, a Victorem Wanyamou, který minulou neděli nedohrál zápas s Burnley.

Ondřej Pražák / skysports.com