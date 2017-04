Premier League - Kdo z předních celků nezvládne roli favorita? Chelsea hraje v Bournemouthu, United na půdě impotentního Sunderlandu

© skysports.com, fotbalportal.cz - Cherries vs. Blues

Dnes 16:40 - Během soboty až pondělí se v Anglii odehraje kompletní 32. kolo Premier League. Nedojde na žádný střet dvou týmů z nejlepší osmičky, takže favorité jsou jasně daní. Vedoucí Chelsea míří na hřiště Bournemouthu. To Manchester United se potřebuje chytit a beznadějně poslední Sunderland, který vede David Moyes, je k tomu ideálním sokem. Black Cats neskórovali už takřka 600 minut!

Bournemouth - Chelsea

Sobota 8. dubna, 18.30, Dean Court

Sobotní program 32. kola Premier League uzavře právě tento souboj Cherries a Blues. Šestadvacátého prosince loňského roku slavila Chelsea na domácí půdě proti Bournemouthu vítězství 3:0. Půjde to opět takto hladce?

Bournemouth je ve velmi dobré formě, protože posledních pět ligových kol neprohrál. Za tu dobu uhrál celkem 9 bodů za 2 výhry (proti West Hamu a Swansea) a 3 remízy (proti Manchesteru United, Southamptonu a naposledy uhrál cenný bod na Anfieldu). Cherries mají 35 bodů, jsou na třinácté pozici a míří směle za záchranou. Na sestupové příčky mají nyní dostatečný sedmibodový náskok. Proti Chelsea tak mohou jen příjemně překvapit. Nejsou pod žádným enormním tlakem. Nejlepším střelcem týmu je norský útočník King, který se v letošní sezóně Premier League prosadil už dvanáctkrát. Ve středu to byl právě on, kdo v 87. minutě vyrovnal na půdě Liverpoolu na konečných 2:2. Obránci Blues si na něj budou muset dávat pozor.

Chelsea zvládla jeden z klíčových duelů sezóny, když i doma porazila Manchester City a kráčí za titulem. Případná ztráta, či dokonce prohra, ještě mohla zamotat situaci a dát šanci Tottenhamu. Tuto hrozbu Chelsea odvrátila. Teď by to ráda potvrdila i na venkovním hřišti proti papírově slabšímu protivníkovi. Antonio Conte s největší pravděpodobností už bude moci počítat s Victorem Mosesem, který by se měl po zranění opět vrátit do hry. Uvidíme jej už v základní sestavě? A co předvede Eden Hazard, kterému by N´Golo Kanté dal cenu pro nejlepšího hráče sezóny?

Absence:

Bournemouth: Wilson, Surman, Federici (všichni zranění), Gosling (nejistý start)

Chelsea: -

Pravděpodobné sestavy:

Bournemouth: Boruc - Smith, Francis, Cook, Daniels - Ibe, Arter, Wilshere, Pugh - King - Afobe

Chelsea: Courtois - Azpilicueta, Luiz, Cahill - Alonso, Kanté, Matič, Moses - Pedro, Costa, Hazard

Tip FotbalPortal.cz: 0:1

Sunderland - Manchester United

Neděle 9. dubna, 14.30, Stadium of Light

V neděli odpoledne dorazí na „Stadion světla“ Rudí ďáblové. Když se oba týmy střetly naposledy na konci loňského roku, slavil vítězství 3:1 Manchester United. Krásným gólem, leč takovým, který neměl být pro ofsajdové postavení uznán, se tehdy blýskl Henrik Mchitarjan. Předvede nějakou další parádu?

Sunderland se potápí a jeho „loď“ jde ke dnu. Black Cats jsou na posledním místě tabulky s pouhými 20 body. Na záchranu nyní ztrácí propastných 10 bodů, i když tedy mají jeden zápas k dobru. Nicméně to vypadá, že mužstvo Davida Moyese už nic nezachrání. Bývalý kouč Manchesteru United tak záchranářskou misi nesplní. Za posledních 15 soutěžních utkání vyhrál Sunderland pouze jednou. Už šest zápasů v řadě nevstřelil ani gól (série čítá už 585 minut). Tohle je krize, a to pořádná. Nebo se snad stane v neděli zázrak? Moyes má navíc poměrně rozsáhlou marodku, a navíc nemůže nastoupit proti „svým“ Adnan Januzaj.

Manchester United stále bojuje o TOP4, ale momentálně je stále až na šestém místě. Zapříčinily to také dvě poslední remízy. Kdyby se Red Devils podařilo domácí zápasy s WBA a Evertonem urvat ve svůj prospěch, měli by teď stejně bodů jako čtvrtý Manchester City, a ještě k tomu jeden duel k dobru. Ale na kdyby se nehraje. Každopádně mužstvo Josého Mourinha potřebuje na půdě posledního celku tabulky nutně zabrat. Prosadí se Zlatan Ibrahimovič a vrátí se do boje o korunu pro krále střelců? Portugalský kouč nemůže počítat s Jonesem, Matou, Rooneym, Smallingem a Youngem. Jak si poradí?

Absence:

Sunderland: Watmore, Pienaar, O´Shea, McNair, Kirchoff (všichni zranění), Januzaj (je na v klubu hostování z Manchesteru United)

Manchester United: Jones, Mata, Rooney, Smalling, Young (všichni zranění)

Pravděpodobné sestavy:

Sunderland: Pickford - Jones, Kone, Denayer, Oviedo - Cattermole - Ndong, Rodwell, Larsson - Defoe, Borini

Manchester United: de Gea - Shaw, Bailly, Rojo, Blind - Herrera, Pogba, Mchitarjan - Lingard, Ibrahimovič, Rashford

Tip FotbalPortal.cz: 0:4

Kompletní program 32. kola Premier League:

Sobota 8. dubna

13.30 Tottenham - Watford

16.00 Manchester City - Hull

16.00 Middlesbrough - Burnley

16.00 Stoke - Liverpool

16.00 WBA - Southampton

16.00 West Ham - Swansea

18.30 Bournemouth - Chelsea

Neděle 9. dubna

14.30 Sunderland - Manchester United

17.00 Everton - Leicester

Pondělí 10. dubna

21.00 Crystal Palace - Arsenal

Seznam zápasů, které vysílá Nová DIGI TV:

Michal Čermák