Premier League - Proč? Další prohřešek Diega Costy zůstane nepotrestán. FA se tím zabývat nebude

© espnfc.com, fotbalportal.cz - Costa kopl Kompanyho

1 Líbilo se

Dnes 15:42 - Chelsea se opět přiblížila k titulu, když na domácí půdě porazila Manchester City 2:1. Na hrotu domácího celku opět nastoupil Diego Costa, který ovšem v posledních zápasech poněkud postrádá jiskru i střelecký apetit. Co jej ovšem nepřešlo, je nevhodné chování na hřišti. Jeho kopanec do Vincenta Kompanyho ale nebyl oceněn žádnou kartou a FA se k tomu také nebude vracet. Je to správné?

Na Stamford Bridge ve středu večer otevřel skóre Eden Hazard. Pak sice srovnal Sergio Agüero, ale belgické křídlo udeřilo podruhé, a Chelsea se tak mohla radovat z důležité výhry 2:1. Náskok na druhý Tottenham zůstal sedmibodový. Ztráta Citizens se prohloubila.

Pozornost na sebe upoutal znovu Diego Costa. Tentokrát to nebylo vstřelenou brankou, povedenou akcí, ale věcí, která je u něj také velmi častá. Je známo, že tento brazilský útočník ve španělských službách hraje na hraně (spíše se dá říci, že někdy dosti za hranou).

V 70. minutě svedl souboj s Vincentem Kompanym, po kterém skončil na zemi. Následně pak Diego Costa kopl belgického obránce do kolena a podrazil mu nohy. Co na to rozhodčí Mike Dean? Odpískal faul, žádná karta neudělena.

V případě, že sudí uvede, že souboj zcela dobře neviděl, FA pak má možnost celý incident prozkoumat na videu a případně vynést dodatečný trest.

Jenomže to Mike Dean neudělal. Přestupek viděl, rozhodl se, jak se rozhodl a FA nemá důvod nadále tuto věc řešit.

Kam dál?

Více informací o Chelsea FC naleznete zde.

Michal Čermák / skysports.com, thesportbible.com, fotbalportal.cz