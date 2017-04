Premier League - Je Antonio Conte lepší než Guardiola? V Premier League má před ním navrch. Jaké jsou klíčové faktory?

© skysports.com, fotbalportal.cz - Conte vs. Guardiola

Dnes 15:19 - Chelsea ve středu večer porazila na Stamford Bridge Manchester City 2:1. Dvěma góly se o to zasloužil Eden Hazard. Díky tomu udělali Blues další velký krok k titulu. Adam Bate, jeden z expertů SkySports, pak vybral tři důvody, proč má Antonio Conte před Pepem Guardiolou v Premier League navrch. Oba zažívají v Anglii svou premiérovou sezónu, ale vedou si odlišně.

Jejich příchody provázela velká vzrušení. Všichni byli plni očekávání. Do Premier League totiž v létě poprvé přišli Pep Guardiola a Antonio Conte, dva velcí manažeři, kteří mají za sebou řadu úspěchů. Pep Guardiola získal tři tituly ve Španělsku i v Německu. Antonio Conte zase slavil tři scudetta s Juventusem.

Ale na začátku sezóny se očekávalo, že do toho více šlápne nový lodivod Manchesteru City. S kurzem 9/4 byl podle SkySports hlavním favoritem na titul. To na Chelsea byl vypsán kurz 5/1. Jenomže skutečnost je naprosto jiná. Navzdory tomu, že v minulé sezóně skončila Chelsea až na desátém místě. Je to Conte, kdo je v tomto souboji vítěz.

„Je to skvělý manažer. Hodně se učím, když vidím jeho týmy - Juventus, Itálii i teď Chelsea. Dělám to rád, protože vidíte to, co chtějí dělat. Jeho týmy ovládají mnoho aspektů. Možná, že je nejlepší...,“ složil Contemu poklonu Pep Guardiola.

V této sezóně Premier League na tom bude jistě lépe Antonio Conte. Jeho Chelsea vede před nejbližšími pronásledovateli z Tottenhamu o sedm bodů a vypadá to, že už jí titul nikdo nesebere. Manchester City má jiné starosti.

Takže, co je klíčem k tomu, že Antonio Conte alespoň v této sezóně překonává Guardiolu? Je to kombinace správných rozhodnutí i smůly. Zde jsou tři klíčové faktory, které vedly k tomu, že účinkování těchto dvou manažerů v jejich premiérovém ročníku v Premier League je zatím poněkud kontrastní...

Velcí hráči a velké momenty

Eden Hazard zaznamenal více působivé góly než ty, kterými pokořil Manchester City. Ale opět ukázal, jak je pro tým důležitý. Předvedl, že dokáže být u klíčových momentů celé sezóny a pro Conteho je takřka nepostradatelným hráčem.

Hazard skóroval i proti Arsenalu, kdy předvedl úžasné sólo. Předtím se dvakrát prosadil i proti Evertonu. Přesné zásahy se mu povedly i proti Manchesteru City a Manchesteru United. Většina z jeho třinácti ligových branek byla do sítě týmů z nejlepší sedmičky.

Je to neobvyklá statistika a Guardiola má nepochybně pocit, že jeho velcí hráči takto proti těm nejlepším nezáří. Nejsou schopni udeřit v pravý a důležitý moment. Nejen, že City nedokázalo porazit Chelsea, Tottenham, ani Arsenal v této sezóně, ale promarnilo také několik dalších velkých šancí, kdy mohli využít zaváhání ostatních.

Kevin De Bruyne selhal proti Chelsea, Sergio Agüero hned dvakrát proti Arsenalu. Guardiolovi muži promrhali celou řadu velkých příležitostí v zápasech proti silným celkům. Není divu, že to hodně dráždí jejich manažera.

Podívejme se na statistiky. Proti týmům z TOP7 si Manchester City vytvořil celkem 26 vyložených šancí. Proměnil jen 9 z nich (35 %). Proti ostatním celkům si vytvořil 51 gólových šancí a proměnil 30 z nich (59 %). Je to zkrátka problém, a především ve velkých zápasech.

Klíčové změny, které se vyplatily

V případě Pepa Guardioly lze hovořit o velkém neštěstí. Nejpozoruhodnější je na tom změna na postu brankáře. Willy Caballero, pětatřicetiletý Argentinec, který chytal i proti Chelsea, se vrátil do branky poměrně nečekaně. Je to vše ovšem odrazem velmi špatné formy Claudia Brava, který prožívá hrůzný start do svého angažmá v Anglii.

Chilský brankář se v létě stal druhým nejdražším gólmanem v Premier League, když se Pep Guardiola rozhodl odeslat Joa Harta na hostování a přivést si do branky někoho, kdo splňuje jeho požadavky na strážce svatyně.

Claudio Bravo má nejhorší procentuální úspěšnost ze všech gólmanů Premier League, kteří nastoupili alespoň k 10 zápasům. Je ironií osudu, že na druhé straně se proti City dopustil chyby Thibaut Courtois. A přesto je jasné, že Conte má nejen vynikajícího brankáře, ale také že na rozdíl od svého protějšku, uspěl ve svém největším rozhodnutí v této sezóně.

Angažování Davida Luize bylo totiž čistě sázkou do loterie. Stejně tak s tím spojený přechod na rozestavení 3-4-3. Ale obě rozhodnutí se ukázala jako pozoruhodně úspěšná. N´Golo Kanté byl také vynikajícím úlovkem. Vyřešily se i složité otázky u Johna Terryho, Diega Costy a Cesca Fábregase.

Nastavený systém a jednoduché instrukce

Conte říká, že by mohl tým řídit ještě lépe, kdyby měl ještě dokonalejší angličtinu. „V Itálii pro mě bylo snazší najít ta správná slova, jak hráče namotivovat. To říkám upřímně. Nejsem na takové úrovni, abych byl skvělým motivátorem i v angličtině. Ale snažím se,“ přiznal po utkání se Citizens.

Podařilo se mu ovšem to, že přenáší na hráče jednoduché pokyny a změny omezil na minimum. Chelsea hrála v rozestavení 3-4-3 v 22 zápasech. Naproti tomu Manchester City už vyzkoušel sedm různých variant herního rozestavení. Žádné z těchto rozestavení přitom Pep Guardiola nepoužil alespoň desetkrát.

Stejné je to i u personálního zastoupení. Chelsea například na začátku sezóny vyhrála 6 utkání v řadě v naprosto identické sestavě. Pep Guardiola ještě nenasadil ve dvou po sobě jdoucích zápasech stejnou sestavu. Ať už je to příčina úspěchu Chelsea, nebo ne, tak Conteho filozofie je zkrátka na pochopení jednodušší.

Guardiola je mezitím stále přesvědčen o tom, že Manchester City nakonec dostane na takovou úroveň, na kterou jej chce dostat. Ale uznává, že to bude nějakou dobu trvat. „Příští sezóna bude lepší. Za dva roky bude lepší. Dejte mi čas,“ prosil španělský kouč v prosinci.

Ano, čas si zaslouží. Avšak z důvodů uvedených výše, Antonio Conte jej tolik nepotřeboval, aby vrátil trofej na Stamford Bridge. Je jasné, že momentálně má italský manažer nad svým španělským souputníkem navrch...

