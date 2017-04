Premier League - Kdo urve místo v TOP4? Názory Nevilla, Carraghera, Henryho a dalších expertů. Koho nikdo z nich nevybral?

© skysports.com, fotbalportal.cz - Kdo urve místa v TOP4?

Dnes 14:25 - Premier League se řítí do svého strhujícího finiše. Pohár pro mistra už je téměř v rukou Chelsea. Ovšem o zbývající tři místa, která zaručují vstupenku do milionářské Ligy mistrů, se rve ještě celá smečka vlčáků hladových po úspěchu. Jaké jsou názory expertů SkySports v čele s Garym Nevillem, Thierrym Henrym a Jamiem Carragherem? Překvapivé je, že ani jeden z nich netipuje United, ani Arsenal.

Je zajímavé, že se opravdu všech šest expertů SkySports shodlo na všech čtyřech týmech, které podle nich na konci sezóny budou figurovat na prvních čtyřech příčkách. Nikdo z nich přitom nezvolil Manchester United, ani Arsenal.

Gary Neville, Jamie Carragher, Alan Smith Thierry Henry, Niall Quinn a Graeme Souness se domnívají, že mužstva, která aktuálně drží tato místa, na nich setrvají až do samotného konce. Nepočítají s tím, že se do Ligy mistrů propracují Red Devils a Gunners. I když Mourinhův celek má šanci zajistit si účast skrze triumf v Evropské lize.

Graeme Souness - 1. Chelsea, 2. Tottenham, 3. Liverpool, 4. Manchester City

„V Premier League není nic zaručeno. To je to, co z ní dělá tak atraktivní a zajímavou soutěž. Vše, co může být zaručeno, je to, že se dočkáme několika zvratů. Myslím si, že v TOP4 budou chybět Manchester United i Arsenal. Bude to pro ně velká rána. I když Manchester United se ještě může dostat do Ligy mistrů přes Evropskou ligu. Jsou jedním z předních světových klubů. Možná jsou hned za Realem Madrid a Barcelonou, na úrovni Bayernu Mnichov. Domnívám se, že musí být v Champions League, pokud se opět chtějí připojit k velkoklubům. Čím rychleji to udělají, tím pro ně lépe...“

„Podle mě Liverpool pozici udrží. V Arsenalu mají své problémy. Možná ještě větší než v poslední dekádě. Jednají o smlouvách s nejlepšími hráči. Myslím si, že je to jeden z důvodů, proč přijdou o Ligu mistrů.“

Thierry Henry - 1. Chelsea, 2. Tottenham, 3. Manchester City, 4. Liverpool

„Arsenal má obvykle silný závěr sezóny a nakonec se vždy do TOP4 dostane. Ještě bude hrát proti týmům nad nimi, ale podle mě to bude mít hodně těžké.“

„Je to obrovský rozdíl - být a nebýt v první čtyřce. Oproti zápasu s West Bromwichem se proti Manchesteru City ohromně zlepšili.“

Jamie Carragher - 1. Chelsea, 2. Tottenham, 3. Liverpool, Manchester City

„Myslím si, že Arsenal tentokrát bude chybět. Také se domnívám, že si Ligu mistrů zahraje Manchester United, když vyhraje Evropskou ligu.“

„Liverpool má výhodu v tom, že v této sezóně nehraje evropské poháry. Cítím, že se v TOP4 udrží Tottenham i Liverpool. Pro oba kluby to bude skvělá sezóna, protože nemají tak velké rozpočty jako jiné týmy, které hrají o titul.“

„Byl bych opravdu zklamaný, kdyby to Liverpool nezvládl. Domnívám se, že by to pro ně byla velká rána.“

Niall Quinn - 1. Chelsea, 2. Tottenham, 3. Manchester City, 4. Liverpool

„United zahodili jedinečnou příležitost na to, aby se přiblížili, když nedokázali porazit West Bromwich. Kdyby to dokázali, mohli snížit ztrátu. Budou se v závěru snažit to zvládnout. Mourinho bude na své hráče tlačit. Mohou jen překvapit.“

„Arsenal si musí sáhnout opravdu hluboko. Z toho, co jsem viděl proti Manchesteru City, soudím, že byli s remízou spokojeni. Ztratili důvěru a na stadionu je to cítit. Arséne Wenger po zápase mluvil o tom, že je to velmi špatné a že už se do Ligy mistrů nemohou dostat. Byl bych velmi opatrný u Manchesteru United, který bojuje na dvou frontách.“

„Mauricio Pochettino má mužstvo, kde jsou skvělé individuality, a navíc má úžasného týmového ducha. Touha a hlad po úspěchu - to je odlišuje od předchozích celků Spurs. Rozdíl v defenzivě Arsenalu a Tottenhamu je obrovský.“

Gary Neville - 1. Chelsea, 2. Tottenham, 3. Liverpool, 4. Manchester City

„Myslím si, že aktuální TOP4 zůstane stejná i na konci sezóny. Manchester United a Arsenal v ní budou scházet. Bylo by to nemyslitelné, aby Chelsea dokončila sezónu bez ztráty bodů. Myslím si, že ke konci sezóny budou ztrácet, protože mají těžký los, ale jsou ostatní týmy schopné využít jejich zaváhání a dohnat je?“

„Manchester United už měl tolik zápasů, kdy mohl vyhrát a snížit ztrátu na ostatní týmy, ale nezvládl to. Prostě nemají ten zabijácký instinkt. Podle mě je to jejich slabina. Je tam až příliš mnoho chyb“

Alan Smith - 1. Chelsea, 2. Tottenham, 3. Manchester City, 4. Liverpool

„Nevidím to tak, že by Arséne Wenger skončil s Arsenalem v TOP4. Bohužel. Prostě si nemyslím, že na to ten tým momentálně má. Není to jako v minulých letech. Je tam něco, co zjevně není v pořádku. Týká se to i situace okolo Arséna Wengera. Vypadá to, že to bude první rok pod ním, kdy mužstvo neskončí v TOP4. Způsob, jakým se Antonio Conte pustil do své práce v Chelsea, je působivý. Zdá se, že je v týmu pohoda a štěstí.“

Michal Čermák