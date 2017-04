Premier League - Jürgen Klopp: Vyrovnání a ztráta bodů v závěru? Chtělo se mi zvracet, ale přebírám zodpovědnost

© zimbio.com, fotbalportal.cz - Jürgen Klopp

Dnes 14:07 - Liverpool včera nedokázal v rámci 31. kola na domácí půdě udolat Bournemouth. Nejprve prohrával 0:1 a otočil na 2:1 ve svůj prospěch, ale v 87. minutě vyrovnal hostující Josh King. Zápas tak skončil remízou 2:2 a Reds ztratili cenné body v boji o TOP4. Jürgen Klopp byl po utkání smutný. Uvedl, že se mu po vyrovnání v závěru chtělo zvracet. Na druhou stranu vše bere na svou hlavu.

Mohli využít zaváhání Manchesteru City i Manchesteru United. Liverpool toho ale nevyužil. S Bournemouthem remizoval 2.2. Zůstává sice na třetím místě, ale mohl navýšit náskok na své pronásledovatele. Nyní má o dva body více než čtvrtý Manchester City, který má však zápas k dobru. Pátý Arsenal a šestý Manchester United ztrácí na Liverpool 6 bodů, ale mají oba odehráno o 2 duely méně než klub z Anfieldu.

Jürgen Klopp nebyl po remízovém utkání spokojený.

„Obvykle v jeden moment rozhodnete zápas. Ale my jsme to neudělali. Nechali jsme to otevřené.“

„Pak přišel jejich druhý gól a mně se chtělo zvracet. Samozřejmě, že to není pěkné. Musíme to ale přijmout. Je to moje zodpovědnost. Tohle všechno je na mou hlavu. Musím mít v této situaci jasno. Najdu pro to řešení.“

„Když můj syn udělá něco, co není v pořádku, pravděpodobně za to také přeberu velkou zodpovědnost.“

„Měl jsem to vysvětlit lépe. Není to situace, která by od toho byla zvláště odlišná.“

„Řeknu jim, že jsou do toho také zapojeni, nic víc. Už jsem to v sezóně dříve říkal: Špatné věci jsou mou zodpovědností, dobré věci jsou v kompetenci hráčů. Myslím si, že je to férová dohoda, protože na to mám věk.“

„Jsem zklamaný. Takový pocit teď mám. Ale když se o den později podíváme na tabulku, uvidíme, že máme zase o bod více. Není to to, co jsme chtěli, ale je to lepší než nic. Zkoušeli jsme všechno. Ne vždy jsme dnes udělali dobré rozhodnutí, ale podařilo se nám vstřelit druhý gól.“

„Ve druhém poločase jsme hráli mnohem lépe. Dobře jsme využívali prostor. Ale pak jsme je nechali vrátit se do hry a vyrovnat. To nebylo dobré.“

