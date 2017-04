Premier League - Chelsea porazila City a vede anglickou ligu dál o sedm bodů, Liverpool ztratil, Arsenal si poradil s WHU

Klopp vyhoří na úplně stejnym problému jako Wenger. Ten tým prostě nemá kvalitu na to, aby se rval o tituly. Mignolet je díra, Karius sice mladej, ale moc perspektivu tam nevidim. Ragnar Klavan, posila jak hrom, to teda vážně no. Pokud Klopp někde nesežene pár zkušenejch tahounů, tak to u Reds asi dlouho nevydrží.