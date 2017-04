Premier League - José Mourinho znovu kritizoval Luka Shawa: Zaostává hluboko za svými spoluhráči

© express.co.uk - José Mourinho a Luke Shaw

Dnes 15:42 - Jeden z nejtalentovanějších anglických beků Luke Shaw odehrál za poslední čtyři měsíce v dresu Manchesteru United jen dva zápasy a v sobotním utkání proti West Bromwichi neseděl ani na lavici náhradníků. Manažer týmu José Mourinho nyní jeho absenci vysvětlil tím, že Shaw podle něj zaostává hluboko za svými spoluhráči v přístupu a ambicích.

Navzdory současné zdravotní krizi na Old Trafford se Shaw v sobotu překvapivě nevešel ani mezi náhradníky Manchesteru United a příležitost místo něj dostal mladý Matthew Willock.



To okamžitě vedlo ke spekulacím ohledně možného důvodu absence krajního beka, Mourinho ale posléze vše uvedl na pravou míru a vysvětlil, že Shawa, jenž v září 2015 utrpěl dvojitou zlomeninu nohy, nenominoval kvůli jeho přístupu.



„Musí pro něj být těžké vysedávat jen na lavičce náhradníků,“ řekl Mourinho. „Ale nemohu ho srovnávat s Ashleym Youngem, Matteou Darmianem, nebo Daleym Blindem.“



„Nemohu je srovnávat, co se týče tréninku, přístupu, ambicí. To prostě nelze. Je daleko za nimi.“



Shaw si naposledy zahrál před měsícem v utkání proti Bournemouthu, kdy Mourinha naštval tím, že o poločasové přestávce mluvil s protihráčem.



Vztahy obou mužů jsou na bodu mrazu už od začátku letošní sezóny, a přestože Shaw, jenž se po příchodu na Old Trafford ze Southamptonu v roce 2014 stal nejdražším teenagerem historie, nadále tvrdě trénuje i ve svém volném čase, vypadá jeho budoucnost v klubu značně nejistě.



Shaw nicméně není jediným mladým hráčem v kádru Manchesteru United, kterému se během letošní sezóny dostalo od kouče Josého Mourinha kritiky. Své zkušenosti již mají i Marcus Rashford, Jesse Lingard a Anthony Martial.



„Snažím se dávat šanci každému,“ dodal Mourinho. „Hraj znovu, hraj znovu, běž do toho, máš talent.“



„Oni vědí, že mají talent. Ok, tak pojďme. Tady máte ještě jednu příležitost. Žádný tlak. Nic jiného dělat nemůžu.“

