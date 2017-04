Premier League - Manchester United neprohrál 19 kol v řadě, ale tato série jeho nedostatky nemaskuje

© skysports.com, fotbalportal.cz - Manchester má stále problémy

Dnes 10:00 - V posledních 19 ligových utkáních nepoznal Manchester United pachuť porážky. Zatím poslední korálek na tuto šňůru bez prohry navlékl včera proti WBA. Ovšem šlo pouze o remízu 0:0, a tak se jedná o další ztrátu v boji o TOP4. Je sice hezké, že se Red Devils mohou pyšnit takovouto sérií, ale to je asi tak vše. Problémů je na Old Trafford stále více než dost.

Je to nejdelší šňůra v jakékoliv z velkých evropských lig. Naposledy si alespoň 18 zápasů bez porážky v řadě užili fanoušci Rudých ďáblů v poslední sezóně Alexe Fergusona. Ale fanoušci Manchesteru United by se jistě rádi vrátili do dob panování skotského sira.

Tým Josého Mourinha totiž včera jen remizoval doma s West Bromwichem 0:0. Realita je blíže době pod Louisem van Gaalem než ke vzpomínce na staré dobré časy v Divadle snů.

United měli 75% držení míče, ale kromě jedné velké šance Henrika Mchitarjana neměli nijakou další vyloženou příležitost. Hráčům WBA stačilo vykrývat prostor a chránit vlastní pokutové území. Tým Tonyho Pulise si s ofenzivním snažením domácích celkem v pohodě poradil. Byl schopen eliminovat i Marouana Fellainiho ve středu pole. Suspendovaný Zlatan Ibrahimovič Mourinhovi citelně schází.

Portugalský kouč bude jistě poukazovat na zranění. Kromě suspendovaného Ibrahimoviče mu totiž také chyběl nejdražší hráč světa - Paul Pogba. K dispozici nebyl ani Juan Mata. Ale kouč United by měl přijmout i svou zodpovědnost za tuto další ztrátu. Namísto kritického prohlášení o svých čtyřech ofenzivních hráčích, doplněném chválou „fenomenálního“ výkonu zbývající šestice.

„Musím říct, že 6 mých hráčů - Valencia, Rojo, Bailly, Young, Carrick a Fellaini bylo fenomenálních. Ale další čtyři (Martial, Mchitarjan, Lingard, Rashford)? Musí dávat góly,“ prohlásil Special One po včerejším duelu.

Je pravdou, že domácí se málo tlačili před branku, příliš se do nebezpečných prostorů nedostávali. Ovšem není to jen o nedostatku kreativity. Zahodili více vyložených šancí než kterýkoliv jiný tým Premier League. Mají také menší úspěšnost střelby než jejich soupeři.

José Mourinho sice prohlásil, že proti West Bromwichi jeho svěřenci nedokázali vytěžit gól z několika jednoduchých šancí uvnitř pokutového území. Přitom Ben Foster, gólman Baggies, musel vytáhnout pouze jediný zákrok proti střele z prostoru uvnitř šestnáctky. Byla to již zmíněná Mcihtarjanova příležitost. Úspěšnost střelby o počet pokusů z nebezpečných pozic je v podání hráčů Manchesteru United opravdu tristní.

Samozřejmě, odpověď Josého Mourinha bude taková, že tentokrát přece nasadil 4 útočníky. Ale proč raději nepřidal do hry nějakého dalšího kreativního záložníka? Ano, José Mourinho měl včera omezené možnosti, ale místo Henrika Mchitarjana nasadil Wayna Rooneyho. Měl raději stáhnout nějakého defenzivního hráče.

Byl to zbytečně opatrný krok, který může být pro tuto sérii neporazitelnosti signifikantní. Pevná defenziva...to zkrátka nestačí. Proti Liverpoolu, Tottenhamu a dalším silným týmům budiž. Ale bod ze souboje s WBA je proklatě málo.

(zdroj: skysports.com)

Tyto remízy stojí United hodně. V této sezóně si jich připsali jen na domácí půdě už 8. Bod z domácího utkání proti Hullu, Burnley, Stoke, West Hamu, WBA - to není dobrá vizitka. Vždyť právě Baggies jsou jedním z devíti (!) týmů, které na domácí půdě získaly v této sezóně více bodů než Manchester United na Old Trafford.

Mourinhovo mužstvo bude muset vyhrát všechny 4 zbývající domácí duely, aby mělo lepší bilanci než pod Davidem Moyesem. Ten si při své neúplné jedné sezóně na lavičce Red Devils připsal 9 domácích výher. Mourinho zatím 6. I tak to bude v případě celkových 10 domácích vítězství druhá nejhorší bilance United v historii Premier League.

Dny na Old Trafford jsou opět poněkud pochmurnější. Vylepšit to může například celkový triumf v Evropské lize, což by zajistilo přímý postup do Champions League. Ale to je ještě daleko a stále hodně ve hvězdách.

Ano, Manchester United má v lize devatenáctizápasovou šňůru bez porážky, ale aby skutečně ukázal, že je znovu schopen bojovat o titul, bude muset hodně přidat. Upřímně řečeno, jejich nedostatky ve hře, v efektivitě, stylu hry stále přetrvávají.

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz