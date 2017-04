Premier League - Pro média je to dobrý výsledek. Děláme boj o titul zajímavějším, uvedl Conte po překvapivé porážce Chelsea

© zimbio.com, fotbalportal.cz - Antonio Conte

0 Líbilo se

Dnes 08:25 - Dosti nečekaná byla včerejší prohra Chelsea s Crystal Palace. Eagles vyloupili Stamford Bridge po výhře 1:2. Tohoto zaváhání využil Tottenham, když porazil Burnley, a snížil tak ztrátu na vedoucí celek Premier League na rozdíl 7 bodů. Antonio Conte byl po zápase zklamaný z výsledku. Uvedl, že je závod o titul zase o něco zajímavější.

Třináct zápasů v řadě Chelsea na domácí půdě vyhrála. Až včera přijel Crystal Palace a série skončila. Blues šli sice do vedení už v páté minutě po trefě Fábregase, jenomže v rozmezí 9. až 11. minuty dvakrát inkasovali. Nejprve se prosadil Zaha a pak Benteke. Později se ukázalo, že to byla branka vítězná, protože dalšího gólu už se fanoušci nedočkali.

Díky tomu se lehce zamotává boj o titul. Tottenham včera vyhrál a stáhl náskok Chelsea na 6 bodů. Manchester City ze čtvrté pozice ztrácí 12 bodů, ale má odehráno o dva zápasy méně než Chelsea.

Antonio Conte tuší, že ještě není nic rozhodnuto. Výsledek zápasu s Crystal Palace se mu nelíbí. Podle něj si jeho mužstvo zasloužilo víc.

„Určitě je to pro vás (pro média) dobrý výsledek, protože to dělá závod o titul mnohem zajímavějším. Ale já jsem vždycky říkal, že liga končí v okamžiku, kdy máte matematickou jistotu, že jste ji vyhráli.“

„V opačném případě musíte bojovat a snažit se vyhrát každý zápas. V Anglii neexistuje jednoduché utkání. Každý je velmi těžký. Od začátku až do samotného konce. Je jedno, jestli je jméno soupeře Manchester City nebo je to tým, který bojuje o záchranu a je na sestupových příčkách.“

„Crystal Palace odehrál dobrý zápas, ale my jsme si zasloužili alespoň remízu. Vytvořili jsme si mnoho šancí pro to, abychom vstřelili další góly. Hosté vstřelili dva góly během dvou minut. Jsme z výsledku zklamaní.“

„Snažili jsme se hrát, snažili jsme se vytvořit si situace ke skórování. Stalo se. Teď je důležité, abychom se dobře připravili na další zápas.“

„Když prohrajete tímto způsobem, musíte být zklamaní. Musíme se poučit z těchto situací a v dalším utkání být lepší.“

„Hráli jsme s dobrou intenzitou, vytvořili jsme si dost příležitostí, ale nebyl to náš den.“

Hráči Chelsea reklamovali ruku Androse Townsenda, za kterou se měla pískat penalta. Celou věc okomentoval i italský manažer.

„Hráči mi řekli, že to byla ruka a že byla poměrně jasná. Neviděl jsem to. Může se to stát. Rozhodčí také chybují. V budoucnu se to může stát i nám.“

Kam dál?

Více informací o Chelsea FC naleznete zde.

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz