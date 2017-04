Premier League - Mourinho po další ztrátě kritizoval své ofenzivní hráče: Musí dávat góly, se zbytkem jsem spokojený

© skysports.com, fotbalportal.cz - José Mourinho

Dnes 07:50 - Manchester United včera ztratil další drahocenné dva body, když na Old Trafford nedokázal pčekonat obranu West Bromwiche Albion a remizoval s ním 0:0. I když měli Rudí ďáblové opět herně navrch, gólově se jim to vyjádřit nepodařilo. José Mourinho po utkání chválil výkon svého týmu, ale kritizoval své útočníky. Podle něj zkrátka musí skórovat. Jistě se těší, až bude mít opět k dispozici Zlatana Ibrahimoviče.

Byla to pro Manchester United už osmá domácí remíza v této sezóně. Kvůli tomu ztrácí opět pevnou půdu pod nohama, co se týče boje o TOP4. Mourinhův má doma sedmou nejhorší ofenzivu v lize. V Divadle snů v tomto ligovém ročníku během 15 zápasů vstřelil pouhých 20 gólů.

Portugalský kouč byl po utkání s WBA, které skončilo bezbrankovou remízou, poněkud frustrován výkonem svých ofenzivních hráčů.

„Musím říct, že 6 mých hráčů - Valencia, Rojo, Bailly, Young, Carrick a Fellaini bylo fenomenálních. Ale další čtyři (Martial, Mchitarjan, Lingard, Rashford)? Musí dávat góly.“

„Co se týče první šestice, tak tam jsou konzistentní výkony, máme stálost také v obranné činnosti a tvorbě hry. Ale co se týče zakončování, tam prostě musí přicházet góly.“

Přestože zaznamenali hráči Manchesteru United celkem 18 střeleckých pokusů, většina z nich přišla z větší vzdálenosti, takže Ben Foster neměl až tolik problémů. Pouze tři z nich mířily mezi tři tyče.

„Když se dostaneme do zakončení, musíme skórovat. V případě, že brankář vytáhne fantastický zákrok, pak je to OK, gólmanovi patří poklona. Ale když čelíte brankáři tváří v tvář, jeden na jednoho, kolikrát v této sezóně jsme nedokázali přihrát na posledního hráče a dát gól?“

„Už máme za sebou spoustu takovýchto zápasů, kdy hrajeme na výhru, zasloužili bychom si ji, dominujeme hře, vytváříme si hromadu šancí, ale protivníkův brankář je úžasný. Nedokážeme skórovat ani z vyložených šancí a výsledek pak neodráží hru. Už se to v této sezóně stalo mnohokrát.“

