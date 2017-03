Premier League - José Mourinho: Byl bych šťastný, i kdyby Zlatan Ibrahimovič po sezóně z Manchesteru odešel

© zeenews.india.com, fotbalportal.cz - Mourinho a Ibrahimovič

1 Líbilo se

31.03. - Zlatan Ibrahimovič přišel loni v létě do Manchesteru United jako volný hráč. Podepsal se slavným klubem smlouvu na jeden rok. Během své první sezóny v Premier League září. Dá se očekávat, že vedení Red Devils bude hodně stát o to, aby švédský útočník v tomto anglickém klubu prodloužil svůj kontrakt o další rok. Ovšem José Mourinho by nebyl smutný, ani pokud by nastala opačná možnost.

Zatím se stále diskutuje o tom, zda Zlatan Ibrahimovič bude i v příští sezóně oblékat dres Rudých ďáblů. Do klubu přišel loni v létě a podepsal jednoroční smlouvu. Ovšem po jeho výkonech je jasné, že Manchester bude chtít, aby zůstal ještě minimálně jednu další sezónu.

Švédský bombarďák už nasázel celkem 26 gólů. Pomohl k vítězství v Community Shield i v EFL Cupu. José Mourinho si svého velkého hráče velmi cení. Na druhou stranu říká, že by mu nijak nespílal, pokud by se rozhodl pro změnu a z Manchesteru odešel.

„Jsem prostě v klidu a čekám na rozhodnutí.“

„Jestli padne rozhodnutí takové, že zůstane a bude šťastný, pak to potěší i nás. Pokud bude rozhodnutí takové, že se rozhodne odejít a přijme novou výzvu, pak budu také šťastný.“

„Je veledůležitou součástí našeho úspěchu v této sezóně, ale člověk je důležitější než hráč nebo tým. Jestli se rozhodne odejít a bude chtít být spokojený se svou rodinou a budou chtít mít jinou realitu, pak se tak stane. Pochopím to.“

Kam dál?

Více informací o Manchester United naleznete zde.

Michal Čermák / goal.com, fotbalportal.cz