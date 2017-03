Premier League - Arséne Wenger: Mesut Özil i Alexis Sánchez chtějí zůstat v Arsenalu

© 101greatgoals.com, fotbalportal.cz - Sánchez a Özil

Dnes 14:55 - Během léta je potřeba vyřešit v Arsenalu několik zásadních otázek. Tou základní je jistě to, zda Arséne Wenger v klubu setrvá, nebo po 20 letech skončí. Dalšími na programu jsou Mesut Özil a Alexis Sánchez. Jak klub naloží se dvěma největšími hvězdami současného kádru? Oba mají smlouvy do konce příští sezóny. Mluví se o jejich možném letním odchodu. Sám Wenger ale prohlásil, že oba zůstanou.

Do konce letošní sezóny zbývá už jen pár zápasů. Zřejmě až poté se rozhodne, zda Mesut Özil a Alexis Sánchez budou i v příštím ročníku oblékat dres Gunners. Je spousta věcí, které mohou toto rozhodování ovlivnit. Například to, zda v klubu zůstane Arséne Wenger. Nebo také konečné umístění Kanonýrů v této sezóně Premier League. Kdyby se neumístil na příčkách zaručujících Ligu mistrů, zůstaly by tyto dvě hvězdy?

Alexis Sánchez během reprezentačního srazu prohlásil, že je v Arsenalu šťastný, ale zároveň uvedl, že chce být v týmu, který má vítěznou mentalitu a vyhrává trofeje. To je poněkud rozporující si prohlášení.

Arséne Wenger k tomuto tématu řekl:

„Musíte být opatrní, když dáváte rozhovory ve své rodné zemi. Interpretace totiž potom nejsou vždy správné.“

„V pozitivním slova smyslu Alexis uvedl, že v Londýně je pro něj jen jeden klub, takže je spokojený. Poté řekl, že chce vyhrávat trofeje, což chtějí samozřejmě všichni.“

„Nemusím nic dodávat. Myslím, že je tady šťastný. Ještě jsme s ním neprodloužili smlouvu, ale doufám, že v klubu zůstane. Už jsme v minulosti museli prodat několik našich nejlepších hráčů, ale tentokrát to není ten případ.“

„Má tady kontrakt ještě na rok a půl. Nemyslím si, že by tady byly nějaké bezprostřední obavy.“

„Stejné je to i u Mesuta. Osobně se domnívám, že oba chtějí v klubu zůstat Doufám, že klub s nimi dospěje k dohodě.“

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz