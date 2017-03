Premier League - Mauricio Pochettino: Nemohl bych trénovat Barcelonu, ani Arsenal. To zkrátka nejde

© zimbio.com, fotbalportal.cz - Mauricio Pochettino

1 Líbilo se

Dnes 14:22 - Proslýchalo se, že je jedním z možných kandidátů na nového kouče Barcelony. Mauricio Pochettino mohl nahradit na Camp Nou Luise Enriqueho, který u týmu v létě končí. Pochettino byl dokonce během minulého týdne viděn v Barceloně ve společnosti Josepa Maria Bartomeua, ředitele Blaugranas. Ale současný lodivod Tottenhamu tuto možnost naprosto odmítá.

Luis Enrique před časem potvrdil, že po skončení letošní sezóny u týmu Barcelony končí. Kdo povede celek okolo Lionela Messiho? Kandidátů je mnoho. Spekuluje se o řadě jmen. Padlo i jméno Mauricia Pochettina.

Tento argentinský trenér už v katalánské metropoli působil. Ovšem vedl místní Espanyol. Během reprezentační přestávky byl dokonce viděn ve společnosti Josepa Maria Bartomeua, ředitele FC Barcelona. Ale tento klub nikdy nepovede.

„Byla to náhoda, když jsme se potkali v baru v Barceloně minulé úterý. Znám ho už dlouhou dobu, ještě z doby, kdy nebyl prezidentem Barcelony. Hodně lidí kolem nás nás vidělo a pozdravili jsme se.“

„Strávili jsme spolu asi 5 minut. Taková je realita. Dobře víte, že tyto zvěsti jsou k nezastavení.“

„Jsem fanouškem Espanyolu. Tím je myslím řečeno vše. Není třeba nic dodávat. Je to jako by mě jednoho dne Daniel Levy vyhodil a já o pár dní později podepsal smlouvu s Arsenalem. Je pro mě nemožné být manažerem Arsenalu.“

„Myslím si, že ve fotbale je někdy těžké udržet hodnoty a být svým srdcem loajální, ovládnout své emoce...Ale před tím než jsem se stal trenérem, byl jsem hráčem. A vždy pro mě byla věrnost důležitá. Abych byl upřímný, jsem příznivcem Espanyolu a tak to také zůstane.“

„Miluju Espanyol stejně, jako teď miluju Tottenham. Bylo by prostě nemožné se jednoho dne přesunout do Arsenalu. Prostě to nejde.“

Kam dál?

Více informací o Tottenham Hotspur naleznete zde.

Více informací o Arsenal FC naleznete zde.

Michal Čermák / skysports.com, fotbalportal.cz