Premier League - Ranieri připustil, že je stále v šoku z konce v Leicesteru

tam spise slo o to, ze ho zrejme "zradili" jeho vlastni hrace. Podobne to mel Mourinho ten posledni rok u nas, tam to par hracu taky podkopavali, jen aby Mourek sel pryc... ale u Ranieriho to bylo dost hnusne no...vytahl je z hovna na vrchol...a borci se na neho v podstate vysrali...