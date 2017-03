Mi prijde ujety ze by meli tri super hrace jejichz nejsilnejsi pozice je levy kridlo a rozhazeli je po celym hristi kde sice budou hrat dobre ale ne tak jak na tom svym postu. Bale se s tim nakou dobu taky pral ted by to cekalo Hazarda..jeste at koupi Neymara at to maj komplet. To mi pripomina kdyz sme koupili tri levy obrance Shawa Blinda a Roja a delali z nich stopery a DZ