© zimbio.com, fotbalportal.cz - Alexis Sánchez

0 Líbilo se

Dnes 14:27 - Před nedávnem Patrice Vieira vyjádřil podporu Arsénu Wengerovi. Podle něj se má sám rozhodnout, jak naloží se svou budoucností v Arsenalu. Nyní ovšem Sol Campbell prohlásil, že Gunners potřebují jiné hráče. Zejména potřebují více hráčů s vítěznou mentalitou, jakým je Alexis Sánchez. Jinak si mohou o titulu a dalších úspěších nechat jen zdát.

Sol Campbell, bývalý obránce Kanonýrů, se často vyjadřuje k situaci na Emirates Stadium. Teď se zaměřil na mentalitu hráčů. Podle něj má Alexis Sánchez vše, co by měl mít hráč ve velkoklubu. Jenomže takový jev je v kabině Gunners ojedinělý.

Podle Sola Campbella je třeba, aby se v Arsenalu začalo objevovat více hráčů s vítěznou mentalitou. V opačném případě se bude čekání na větší úspěch prodlužovat.

„Arsenal zkrátka potřebuje více takových hráčů, jakým je Alexis Sánchez. Více hráčů s takovouto vítěznou mentalitou. A to od obránců až po útočníky.“

„Myslím si, že takových hráčů na hřišti potřebují mnohem více. Sánchez by snadno zapadl do našeho „neporazitelného“ týmu ze sezóny 2003/2004.“

„Má všechno. Chcete-li vyhrávat trofeje a být úspěšní, musíte mít takovýchto chlapů v týmu více.“

Alexis Sánchez má přitom smlouvu jen do roku 2018. V létě se bude rozhodovat o tom, zda v Arsenalu zůstane. Pokud by Gunners ztratili i jeho, mohlo by to pro ně znamenat ještě další pokles.

Kam dál?

Více informací o Arsenal FC naleznete zde.

Michal Čermák / goal.com, fotbalportal.cz