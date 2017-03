Premier League - Prodlouží, nebo odejde? Mesut Özil přiznal, že rozhodnutí učiní brzy

© sportinglife.com - Mesut Ozil

Dnes 17:09 - Mesut Özil přiznal, že bude jednat s Arsenalem o své budoucnosti a rozhodnutí, zda v klubu podepíše novou smlouvu, přijde „velice brzy“. Německému záložníkovi vyprší už na konci příští sezóny stávající smlouva a vzhledem k tomu, že dosud nepodepsal její prodloužení, se objevují spekulace o jeho možném odchodu z Emirates Stadium.

Özil má stejně jako další hvězda Kanonýrů Alexis Sánchez na Emirates Stadium podepsanou smlouvu jen do léta 2018, německý reprezentant ale namítá, že je v Arsenalu spokojený a věří, že se týmu brzy podaří zlomit současnou výsledkovou krizi.



V rozhovoru pro německý deník Die Welt, Özil řekl: „Myslíte si, že Arséne Wenger mluví s novináři o mé budoucnosti dříve, než se mnou? Já ho znám v trochu jiném směru.“



„V Londýně mám smlouvu do roku 2018 a cítím se tu dobře. Brzy si promluvíme a potom učiním rozhodnutí.“



„Mým snem je vyhrát Ligu mistrů. Proč ne s Arsenalem? Samozřejmě, že si procházíme těžkým obdobím a nejsme spokojeni se šestým místem tabulky.“



„Jsem však přesvědčen o tom, že se brzy zase chytíme. Uvidíme, co přinese budoucnost.“



Osmadvacetiletý Özil chyběl kvůli zranění zad v posledním utkání Arsenalu proti West Bromwichi, nyní se však vrací do hry a jako náhradník zasáhl do druhé půle nedělního kvalifikačního utkání Německa proti Ázerbájdžánu.

