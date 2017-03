Premier League - Manchester City pod Pepem Guardiolou nezaznamenal žádný progres

© zimbio.com, fotbalportal.cz - Pep Guardiola

Dnes 10:30 - Když v létě do Manchesteru City přicházel Pep Guardiola, vedení, fanoušci a možná i hráči očekávali, že veleúspěšný kouč přinese i na Etihad Stadium „trofejové“ období. Ale zatím to tak vůbec nevypadá. Z Ligy mistrů vypadli Citizens už po osmifinále s Monakem, EFL Cup nevyhráli a v Premier League ztrácejí na suverénní Chelsea už 12 bodů. Jedinou šancí na trofej je FA Cup, jenomže to proklatě málo.

Ani kdyby Manchester City skutečně FA Cup vyhrál, nelze tuto sezónu považovat za úspěšnou. Nároční majitelé chtějí velké trofeje - tituly v Premier League, a zejména konečně dosáhnout i na triumf v Lize mistrů. A samozřejmě, nejlépe hned.

„Guardiola prožívá složitou sezónu. Objevuje anglický fotbal. Není to tak hladká cesta, jakou zažíval v Německu. Jedinou trofejí, kterou ještě může reálně vyhrát, je FA Cup. Ale bylo by to pro tuto sezónu vůbec akceptovatelné? Myslím si, že majitelé doufali v něco více.“

„Posun není znát. Tlak na Guardiolu se bude zvyšovat, pokud stále nebude vyhrávat. Guardiola toho má ještě hodně před sebou, aby něco v anglickém fotbale dokázal,“ říká Jeremy Cross, šéf fotbalové sekce v Daily Star.

Cross se pak vyjádřil i k Jürgenu Kloppovi.

„Liverpool v roce 2017 poněkud vybledl. Po Novém roce nedokázali vyhrávat. Někteří hráči vypadají unaveně. Hrají ve vysokém tempu, v neustálém presinku. Otázkou je, zda to dokáží vydržet celou sezónu.“

Nicméně, Andy Dunn, šéf fotbalové sekce Daily Mirror, uvedl, že by byl rád, kdyby tito dva zahraniční manažeři zůstali v Anglii tak dlouho, jak jen to bude možné. Pokud budou jejich týmy produkovat podobnou hru, jakou jsme mohli před týdnem vidět v zápase mezi Manchesterem City a Liverpoolem.

„Pokud budou skutečně produkovat takovouto hru jako minulou neděli, pak máme velké štěstí, že jsou tady. Zápasy v takovémto duchu bych dokázal sledovat týden co týden.“

„Důvod, proč takové skvělé manažery máme v Anglii, je ten, že jim můžeme nabídnout tak úžasné platy. Nemusí to být nic pro Cristiana Ronalda a Lionela Messiho, ale manažeři tak zaplaceni jsou.“

Michal Čermák